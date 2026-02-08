Johannes Hösflot Klaebo ismét aranyat nyert

A nagy esélyes norvég Johannes Hösflot Klaebo nyerte a férfi sífutók Fiemme-völgyben rendezett 10+10 kilométeres versenyét a milánói téli olimpián, a két magyar induló közül Kónya Ádám 63., míg Büki Ádám 68. lett.

A versenyzők a rajt után a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres férfi tömegrajtos sífutóversenyén a Teseroi Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központban

A 29 éves sztár pályafutása hatodik ötkarikás aranyát gyűjtötte be, így már csak két diadal választja el attól, hogy honfitársát, Marit Björgent megelőzve minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává váljon. Erre minden esélye megvan, mivel a tavalyi világbajnokságon mind a hat számban győzött. Mögötte nem sokkal elmaradva a francia Mathis Desloges szerezte meg az ezüstérmet, centikkel megelőzve a norvég Martin Löwström Nyengetet.

Verőfényes napsütés, tökéletes körülmények és hatalmas tömeg fogadta a férfi sífutók 74 fős mezőnyét, amelyre a 10+10 kilométeres verseny várt a legendás Fiemme-völgyi pályán. A rajtot követően azonnal élre álltak a norvégok, hogy diktálják a tempót, amely sorra szedte áldozatait. A két magyar induló közül Büki a mezőny végén tempózott, Kónya nála nagyjából tíz hellyel előrébb futott.

A klasszikus stílusú első részben mindössze két francia és egy orosz rivális nem szakadt le a négy skandináv versenyzőről. Féltávnál a harmadik olimpiáján szereplő Kónya több mint négyperces hátránnyal 64. volt, míg honfitársa, az ötkarikás újonc Büki közel hatperces lemaradással a 70. helyen váltott szabadstílusra.

A második szakaszon a két francia, Mathis Desloges és Hugo Lapalus ritmust váltott, ez pedig két norvégnak soknak bizonyult, azaz az orosz Szavelij Korosztyeljovval és az egyaránt norvég Martin Löwström Nyengettel és a nagy favorit Johannes Hösflot Klaebóval öten maradtak, akik a dobogóért és a győzelemért küzdöttek. A szám világbajnokaként Klaebo 15 kilométernél vette át a vezetést, de ez nem változtatott az élmezőny összetételén. A legjobbak ugyan lekörözték a magyarokat, akik ennek ellenére az erejüket jól beosztva valamelyest feljebb jöttek, így Kónya már a legjobb hatvanban, Büki pedig hetvenben volt.

A stadion előtti utolsó emelkedőn aztán Klaebo olyan ritmusváltás produkált, hogy a célegyenesbe ha nem is nagy, de egyértelmű előnnyel fordult, így a főlelátónak integetve is első lett. Mögötte óriási csata alakult ki az ezüstéremért, a sprintbefutóban Desloges gyorsabbnak bizonyult Nyengetnél. Kónya végül 63. helyen, míg Büki 68. helyen végzett.

Eredmények:

Sífutás, férfi 10+10 km, olimpiai bajnok:

Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 46:11.0 perc

2. Mathis Desloges (Franciaország) 2.0 mp hátrány

3. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 2.1 mp h.

...63. Kónya Ádám 8:01.8 p h.

...68. Büki Ádám 1 kör hátrány