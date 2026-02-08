Füle Mátyás is kikapott

Marozsán Fábián és Piros Zsombor párosbeli vereségével eldőlt, hogy a 3-0-ra vezető amerikaiak már megnyerték a párharcot. A folytatásban az eredeti tervek szerint a két éljátékos, Marozsán és Tommy Paul csapott volna össze, csakhogy mivel a negyedik találkozónak már nem volt tétje, a kapitányok változtattak a felálláson. Bardóczky Kornél és Bob Bryan is úgy döntött, hogy két fiatalnak ad lehetőséget, akik eddig nem jutottak szóhoz, így került a Multifunkcionális Sportcsarnok salakjára a világranglistán 781. Füle és a 699 hellyel előrébb álló Nava.

A 27 éves magyar már letette névjegyét a Davis Kupában, amikor 2023-ban győzött a törökök ellen Keszthelyen 4-0-ra megnyert csatában, egy ugyancsak tét nélküli találkozón. Második fellépésén hamar kiütközött a kaliforniai rivális fölénye, a mérkőzés ezzel együtt látványos és közönségszórakoztató labdameneteket hozott. Nava top 100-ashoz méltóan irányított, az első szettben kétszer elvette a nagykanizsai teniszező adogatását, majd a másodikban egy-egy brékkel jutottak el 4:4-ig, de innentől már csak Nava nyert játékot. A párharc utolsó találkozója 67 percig tartott.

Az amerikaiak ezzel 4-0-ra nyertek, és a kvalifikáció második, szeptemberi fordulójában a csehekkel vagy a svédekkel csapnak össze. A magyarokra ugyanakkor osztályozó vár majd.

Végeredmény:

Magyarország-Egyesült Államok 0-4

Füle Mátyás-Emilio Nava 2:6, 3:6

korábban:

Marozsán Fábián, Piros Zsombor-Austin Krajicek, Christian Harrison 4:6, 6:3, 3:6

szombaton játszották:

Piros Zsombor-Tommy Paul 6:7 (3-7), 3:6

Marozsán Fábián-Ethan Quinn 6:3, 3:6, 6:7 (11-13)