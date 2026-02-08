Bajban a Liverpool

Vasárnap késő délután a regnáló bajnok a Manchester City csapatát fogadja az Anfield Roadon a Premier League hétvégi rangadóján. A Liverpoolnak minden idegszálával erre a mérkőzésre kellene koncentrálni, amit megnehezít az a tény, hogy a rendkívül drágán megszerzett új igazolásuk súlyosan megsérült.

Jeremy Jacquet alig több mint két éve mutatkozott be a felnőttek között, ám a Stade Rennais védelmének tengelyében mutatott fejlődése elég volt ahhoz, hogy a Liverpool megállapodjon a francia klubbal a 20 éves középhátvéd 60 millió fontos (55 millió + 5 millió bónusz) átigazolásáról. A Liverpool a hírek szerint a Chelsea-t nyomta le a versenyben az U21-es válogatott játékosért. Angol források szerint Jacquet a nyáron csatlakozik új csapattársaihoz. Nos, ez eddig még rendben is volna, majd jött Christophe Dugarry, korábbi világ- és Európa-bajnok labdarúgó, aki nemes egyszerűséggel „Balekoknak” hívta a liverpooliakat a transzfer és a kifizetett 60 millió font után. Itt még mindig nincs vége a sztorinak, most arról jött hír, hogy a játékos súlyosan megsérült.

A Liverpool most vakarhatja a fejét

A Liverpool új nyári igazolása, Jeremy Jacquet „súlyos” vállsérülést szenvedett, állítja a Rennes vezetőedzője, Habib Beye. A 20 éves játékos a Ligue 1-ben 3-1-re elvesztett Lens elleni mérkőzés második félidejében rosszul fogott talajt, és láthatóan nagy fájdalmakkal távozott a pályáról.

„Jeremy vállát érte sérülés, Abdelhamid [Ait Boudlal, a másik sérült Rennes-játékos] pedig izomsérülést szenvedett” – mondta Beye a mérkőzés utáni interjúban.

„Majd meglátjuk, de mindkettőjük esetében biztosan komoly a sérülés” - idézi az Origo.