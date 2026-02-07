Piros Zsombor nem bírt Tommy Paullal

A pénteki sorsolás úgy hozta, hogy a hazaiak második számú játékosa - aki 176. a világranglistán - kezdett a 22. helyen álló, négyszeres ATP-tornagyőztes Paullal, aki csak a múlt héten került a 32-szeres bajnok tengerentúliak keretébe, komoly erősítést hozva a válogatottnak. A kettejük közötti erőviszonyokat jól szemlélteti, hogy míg a 26 éves magyar egy Grand Slam-főtáblás mérkőzésnél tartott, addig két esztendővel idősebb ellenfele már egy elődöntővel és két negyeddöntővel büszkélkedhetett a kiemelt tornákon, a múlt héten véget ért Australian Openen pedig a későbbi győztes, világelső Carlos Alcaraz állította meg őt a nyolcaddöntőben. A budapesti teniszező eddigi összkeresete az ATP honlapja szerint 867 ezer, a tavaly még top 10-es Paulé viszont 12,9 millió dollárra rúg.

Piros előzőleg úgy vélekedett, hogy reálisan kell nézni az esélyeket, és ő személy szerint 30 százalékot adott magának - hozzátéve, hogy a hazai közönség támogatása sok nehéz helyzeten átsegítette már őt, illetve a vendégeknek talán kevésbé megszokott a salakos borítás.

A hatezer férőhelyes Multifunkcionális Sportcsarnokban már napokkal korábban elfogytak a jegyek a selejtezőre, a kora délutáni rajtnál ennek megfelelően igazi kupahangulat várta a 125 éves DK-történelem első Magyarország-Egyesült Államok összecsapását. Mindkét játékos idegesen és sok hibával kezdett, majd a magyar kedvenc nyugodott meg hamarabb, és hozta először az adogatását. Öt gém után, 3:2-nél Piros ápolást kért a combhajlító izmára, ezzel együtt nem tűnt sérültnek a továbbiakban, magabiztosan hozta a szerváit, közben a mindig baseballsapkában játszó rivális feltűnően sokat rontott a túloldalon. Így jutottak el a rövidítésig, melyben 2-2 után a magyar játékos már csak egy pontot hozott össze, így 70 perc után az egyre türelmesebben ütő amerikai került szettelőnybe.

A folytatás is egy-egy bréket hozott, majd a stabilabb Paul 3:4-nél kihasználta a magyar megingásait, és 5:3-ra ellépett. Pirosnál újabb hibák jöttek, így nem tudott visszazárkózni, az amerikai pedig hatodik ászával lezárta az 1 óra 52 perces találkozót.

„Nagyszerű meccs volt, kemény ellenféllel játszottam ma, aki nagyon jól ütött, különösen a tenyereseivel irányított jól” - nyilatkozta a pályán Paul. „A Davis Kupában mindig nehéz az első mérkőzés, mindketten idegesek voltunk egy kicsit, örülök, hogy győzelemmel kezdtünk” - tette hozzá.

Piros azzal kezdte, hogy újabb nehéz pillanatokon segítették át a magyar szurkolók.

„Az elején egy tenyeresnél megfájdult a combom, azt hiszem, nem komoly húzódás, és bízom benne, hogy holnapra rendbe jön. Remélem, Fábi lesz a megmentőnk, és kiegyenlít a második meccsen, nagyon fogok neki drukkolni. A magam részéről mindent megteszek, hogy holnap bevethető legyek” - fejtette ki a hazai játékos.

A folytatásban, a második egyéni meccsen Marozsán Fábián (46.) következik Ethan Quinn (68.) ellen. Vasárnap a párosok kezdik a programot, azaz a jelenlegi helyzet alapján Marozsán és Piros száll szembe Austin Krajicekkel (52. a páros rangsorban) és a szintén párosspecialista Christian Harrisonnal (11.), aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

Bob Bryan amerikai kapitány egyesben még Emilio Nava (82.) játékára számíthat, míg Bardóczky Kornél csapatában Marozsán és Piros mellett Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) kapott helyet. Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést.

A párharc továbbjutójára a Csehország-Svédország csata győztese vár szeptemberben, a kvalifikáció második fordulójában.

A magyar válogatott tavaly februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi selejtezőjében. Ott az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat meglepetésre 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába, a nyolccsapatos szuperdöntőre.