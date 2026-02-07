Csak egy pontot szerzett a listavezető ETO

Az éllovas ETO FC büntetőt hibázott, s csak 1-1-es döntetlent ért el a DVTK vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati első mérkőzésén.

A Diósgyőr öt forduló óta nem nyert, mérlege két döntetlen és három vereség.

Sorozatban négy idegenbeli győzelem után veszített pontokat az ETO, az eltiltott Borbély Balázs vezetőedzőt a belga másodedző, Bernd Thijs helyettesítette.

A múlt heti hazai mérkőzéshez hasonlóan a Diósgyőr-szurkolók jelentős része szombaton is távol maradt a DVTK Stadiontól, mert csapatuk hónapok óta gyengén szerepel, illetve szerintük a vezetőedző és stábja alkalmatlan a jobb eredmény elérésére. Összehasonlításképpen: csaknem három éve a másodosztályban több mint 12 ezren buzdították a piros-fehéreket az ETO ellen, ezúttal azonban csak néhány százan váltottak jegyet, de az első félidőben sok örömük nem akadt, mert jobbára az ETO támadott. Olyannyira, hogy a 19. percben Claudiu Bumba tízméteres fejese után a labda a jobb kapufáról pattant vissza, az érkező Csinger Márk pedig három méterről a lécre emelt. Az első hazai helyzetre a 30. percig kellett várni, ekkor Lamin Colley a jobb oldalról adott laposan középre, de Aboubakar Keita négy méterről a kapus Megyeri Balázsba rúgta a labdát. A jobban játszó listavezető a 37. percben megszerezte a vezetést: Nfasu Njie kapta vissza a labdát Nadir Benbualitól, majd 20 méterről ballal a bal felső sarokba csavart. Szünet előtt Vitális Milán is csaknem betalált, de oldalszabadrúgása után a vetődő Karlo Sentic a lécre ütötte a labdát.

Fordulás után a hazaiak négy cserével frissítettek, amelynek eredményeként a 62. percben egyenlítettek. A szűk tíz perce pályán lévő Sajbán Máté lőtt laposan, a menteni akaró Csingeren lelassult a labda, amelyet Colley gurított a kapu közepébe. A gambiai légiós sokáig nem örülhetett, mert a 72. percben saját tizenhatosán belül kézzel ütött a labdába, így büntetőhöz jutott az ETO. A csatárt azonban kisegítette csapattársa, mert Sentic kivédte Vitális tizenegyesét. A hajrában Zeljko Gavric még közelebbről, hat méterről hibázott, az eredmény azonban nem változott, s ha a 17 órakor kezdődő fővárosi rangadón a Ferencváros legyőzi az Újpestet, átveszi a vezetést a győriektől.

Fizz Liga, 21. forduló: Diósgyőri VTK-ETO FC Győr 1-1 (0-1) Diósgyőr, DVTK Stadion, v.: Antal gólszerzők: Colley (62.), illetve Njie (37.) sárga lap: Bárdos (35.), Holdampf (40.), Colley (43.), Bokros (60.), Mucsányi Márk (93.), illetve Krpic (29.) Diósgyőri VTK: Sentic - Szakos, Szatmári, Bárdos, Bokros - Esiti (Bényei, 53.), Keita (Croizet, a szünetben) - Babos (Sajbán, 53.), Holdampf, Pető (Mucsányi Márk, a szünetben) - Colley (Roguljic, 86.) ETO FC Győr: Megyeri - Tóth R., Csinger, Krpic, Stefulj - Vingler, Vitális - Njie (Bánáti, 80.), Gavric (Piscsur, 83.), Bumba (Schön, 67.) - Benbuali

Bárány góllal jubilált, legyőzte a Debrecen a Paksot

A Debrecen a pályafutása 100. élvonalbeli mérkőzését játszó Bárány Donát góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Paksot a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati játéknapján.

A hajdúsági együttes így három meccs óta veretlen és ezzel a sikerrel feljött a második helyre a tabellán, de az egy találkozóval kevesebbet játszott, címvédő Ferencváros később lép még pályára az Újpest ellen.

A Paksnak ez volt sorozatban a második veresége, amelyeknek nyomán a negyedik pozícióba csúszott vissza.

A forduló egyik rangadójának első negyedórája vendégfölényt hozott, a Paks ugyanis a mérkőzés elején jobbnak bizonyult a hajdúsági riválisnál, ez pedig nemcsak a játék összképében, hanem helyzetekben is megmutatkozott. A Tolna vármegyei együttes lendülete aztán megtört, ennek eredményeként a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést. A szünetig így túlnyomó részt a vendégek térfelén folyt a küzdelem, de a hatékonyan tömörülő paksi védelem állni tudta a rohamokat és a próbálkozásokat. Közvetlenül a félidő vége előtt egy szöglet utáni lehetséges kezezést vizsgált a VAR, amely aztán két-három percnyi ellenőrzés után nem adott jelet a játékvezetőnek arra, hogy büntetőt ítéljen.

Fordulás után hamar előnybe került a Debrecen, a jubiláló Bárány csapott le egy kapu előtti kavarodást követően a szabad labdára, de a gólt csak nagyjából ötpercnyi VAR-ellenőrzés után adta meg a játékvezető. Nem sokkal később Bognár György paksi vezetőedző hármas cserével igyekezett frissíteni a csapatán, de a kispadról beszállók sem tudtak jelentős mértékben lendíteni a vendégek játékán. A hajrához érve a Debrecen többször is gyorsan és jó ütemben ment át védekezésből támadásba, ennek nyomán hamar a paksi 16-oson belülre került, de a számos lehetőségéből egyet sem tudott gólra váltani. A vendégeknek aztán még az utolsó pillanatban is volt esélyük az egyenlítésre, de Erdélyi kapus jól tette a dolgát, így a DVSC otthon tartotta a három pontot.