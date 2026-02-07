A sportvezetők konszenzusra jutottak az új nemi politikáról

A nemzetközi sportvezetők konszenzusra jutottak a transznemű sportolókra vonatkozó új jogosultsági kritériumokról, az új szabályzatot várhatóan az év első felében jelentik be – közölte szombaton a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

Ez lenne az első egységes szabályzat, amelyet az IOC és a nemzetközi sportszövetségek fogadnának el, és amely több tucat sportág nagy eseményeire vonatkozna, beleértve az olimpiát és a világbajnokságokat is. Jelenleg a szövetségeknek saját, egymástól eltérő szabályaik vannak - írja a Reuters.

Az új szabályozás részletei még nem ismertek, de várhatóan szigorúan korlátozza azoknak a transznemű sportolóknak a részvételét, akik női kategóriában versenyeznek, ha a nemi átalakulás előtt teljes férfi pubertáson estek át.

Az IOC, első női elnöke, Kirsty Coventry vezetésével, júniusban kezdeményezte az egységes megközelítés bevezetését.

„A női kategória védelme az egyik legfontosabb reform, amelyet bevezetni szeretne” – mondta Mark Adams, az IOC szóvivője szombaton a milánói-cortinai téli olimpián tartott sajtótájékoztatón.

„Azt mondanám, hogy ez hamarosan, a következő néhány hónapban megvalósul.”

„A konzultációs fázisban volt, és volt egy „szünet és reflexió” (időszak) is” – mondta Adams. „Általánosságban elmondható, hogy a sportmozgalmon belül konszenzus van. Úgy gondolom, hogy az első félévben új szabályozás lesz. Ne vegyék ezt biztosnak, de nagyjából ez az időkeret.”

Szeptemberben Coventry létrehozta a „Női kategória védelme” munkacsoportot, amely szakértőkből és nemzetközi szövetségek képviselőiből áll, hogy megvizsgálja, hogyan lehet a legjobban védeni a női kategóriát a sportban.

Coventry döntése előtt az IOC sokáig ellenezte a transzneműek olimpiai részvételére vonatkozó általános szabályok bevezetését, és 2021-ben arra utasította a nemzetközi szövetségeket, hogy dolgozzanak ki saját irányelveket. A jelenleg is hatályos szabályok szerint a transznemű sportolók akkor vehetnek részt az olimpián, ha a saját szövetségük engedélyt ad rá.

Csak néhány nyíltan transznemű sportoló vett részt az olimpián. Az új-zélandi Laurel Hubbard lett az első nyíltan transznemű sportoló, aki születésekor kapott nemétől eltérő kategóriában versenyzett, amikor a súlyemelő 2021-ben részt vett a tokiói olimpián.

Jelenleg például a World Aquatics lehetővé teszi a 12 éves koruk előtt átalakuló transznemű sportolók számára a versenyzést. A World Rugby minden transznemű sportolót kizár az elit szintű versenyekből.

Donald Trump amerikai elnök megtiltotta a transznemű sportolóknak, hogy az Egyesült Államokban iskolai, egyetemi és profi versenyeken a női kategóriában induljanak, miközben Los Angeles a 2028-as nyári olimpia megrendezésére készül.

Trump, aki februárban aláírta a „Keeping Men Out of Women's Sports” (Tartsuk távol a férfiakat a női sportoktól) rendeletet, kijelentette, hogy nem engedi transznemű sportolóknak, hogy induljanak a Los Angeles-i olimpián.