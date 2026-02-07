A Ferencváros nyerte a 246. fővárosi rangadót

A hazaiak kezdőcsapatában szerepelt a csütörtökön szerződtetett Osváth Attila, aki múlt hét vasárnap még a Ferencváros ellen lépett pályára a Paks játékosaként. A 30 éves szélső védő gólpasszal mutatkozott be új klubjában.

Az Újpest új igazolása, az Augsburgtól érkezett Arne Maier is bekerült a lila-fehérek kezdőcsapatába, de a 35. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

A zöld-fehérek támadásaival kezdődött a 246. fővárosi rangadó, de Mohammad Abu Fani fejesénél Banai Dávid védett, aztán a 10. percben az izraeli légiós inkább passzolt az újpesti kapu előterében, a jobbról érkező labdát pedig Franko Kovacevic közelről rúgta a hálóba. A télen szerződtetett horvát csatár harmadik NB I-es mérkőzésén másodszor volt eredményes. Robbie Keane vezetőedző együttese már az ellenfél térfelén letámadott, gyakran labdát is szerzett, és létszámfölényt alakított ki az Újpest tizenhatosának előterében. A második gólt mégis szöglet után szerezte meg. Gruber Zsombor jobb oldali sarokrúgását követően Kovacevicről perdült kapura a labda, Fiola Attila még mentett, de Mariano Gómez közelről a léc alá emelt. Az argentin védő is a téli szünetben érkezett a zöld-fehérekhez, és második bajnokiján már be is talált. Mindeközben a vendégek csak elvétve veszélyeztettek, s a 43. percben álltak először közel a gólszerzéshez, de Patrizio Stronati közeli fejesénél a labda a léc fölött hagyta el a játékteret. Ráadásul az első játékrész hosszabbításában a Ferencváros eldöntötte a rangadót, mert Osváth beadása után Gavriel Kanikovszki hat méterről jobbal perdített a kapu jobb oldalába.

Fordulás után a vendégeknek több területük maradt a támadásvezetésre, de a helyzetek kidolgozásával továbbra is hadilábon álltak. Egyetlen gólszerzési lehetőségük a játékrész közepén adódott, Nejc Gradisar lövésénél azonban Gróf Dávid védett. A hazaiak már nem erőltették feltétlenül a letámadást, feltűnően visszahúzódtak a térfelükre, s bár olykor beszorították ellenfelüket, a kapura szintén nem jelentettek veszélyt.

A címvédő Ferencváros több mint tíz éve, 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől az NB I-ben, azóta 23-szor győzött és hétszer döntetlent játszott. Pályaválasztóként még inkább nyomasztó a 36-szoros bajnok fölénye, sorozatban 16 otthoni sikernél tart, előtte pedig két döntetlennel indította veretlenségi szériáját. Az eddigi 246 fővárosi rangadó összesített mérlege is a zöld-fehérek fölényét mutatja, mivel 121 győzelmükkel szemben az Újpest csak 61-szer nyert, míg 64-szer döntetlent játszottak egymással.

A sikerrel a Ferencváros több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán, míg az Újpest a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával még nem nyert, egy döntetlen és két vereség a mérlege.