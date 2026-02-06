Lévai Levente és Molnár Noémi 2025 legjobb utánpótlás sportolói

A birkózó Lévai Leventét és a kerékpározó Molnár Noémit választották 2025 legjobb utánpótláskorú sportolójának, a díjakat a péntek esti XXIII. Héraklész Gálán adták át a Millenárison.

Molnár Noémi frestyle kerékpáros, a női egyéni kategória győztese, miután átvette elismerését a Héraklész Gálán a budapesti Millenárison 2026. február 6-án. A gálán 2025 legjobb fiatal sportolóit díjazták

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a jövő sportcsillagait köszöntő és a 2025-ös évben legjobb teljesítményt elért ifjú sportolókat díjazó rendezvényen hangsúlyozta: sikeres évet zárhattak tavaly, hiszen a héraklészes sportolók a számtalan utánpótlássiker mellett a felnőttek között egy világbajnoki címmel és két további éremmel, valamint két Európa-bajnoki címmel és egy ezüstéremmel is gazdagították a magyar sport éremkollekcióját.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a sportirányítás mindenben támogatja a fiatal sportolókat annak érdekében, hogy azok is bent maradjanak a sport világában, akik a versenysportban nem jutnak fel a csúcsra. Erre szolgál többek között a Gerevich és a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, a Héraklész Program vezetője emlékeztetett arra, hogy a program 2023-ban új lendületet kapott, új szakmai tartalommal töltötték meg. Hozzátette: a magyar sport erejét mutatja, hogy ahhoz, hogy valaki a kategóriák élére kerüljön, idén felnőtt világversenyeken nyert érmek voltak szükségesek. Végül arról beszélt, hogy a most díjazott sportolók igazán a brisbane-i olimpiára lesznek érettek, és akkor fogják a magyar csapat gerincét alkotni.

A 2025-ös esztendő legjobb férfi egyéni utánpótláskorú sportolójának járó díjat a birkózó Lévai Leventének ítélték oda, a nőknél pedig a kerékpáros Molnár Noémi érdemelte ki. Előbbi annak köszönheti az elismerést, hogy a73 kilósok között megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, valamint 72 kg-ban a felnőtt Eb-t, míg Molnár Noémi a felnőtt BMX freestyle Eb-n második, a vb-n pedig ötödik lett.

Baji felidézte, hogy tavaly vezették be a Csillag kategóriát, amelyben azokat díjazzák, akik már most példaképei lehetnek a fiataloknak. Ebben a kategóriában a férfiaknál ezúttal a K2-500 méteren Nádas Bencével világbajnoki címet nyert kajakos, Kurucz Levente, míg a nőknél a nyíltvízi úszó Európa-bajnokságon 10 km-en győztes Mihályvári-Farkas Viktória részesült elismerésben.

A díjazottak: Férfi egyéni: 1. Lévai Levente (birkózó), 2. Szécsi Nemere (öttusázó), 3. Marenec-Dózsa Zsombor és Barna Dávid (kenusok), valamint Szabados Ármin (dobóatléta)

Női egyéni: 1. Molnár Noémi (kerékpáros), 2. Horváth Lotti (párbajtőröző), 3. Sillei Janka (birkózó).

Egyéni sportágak, férfi csapat: 1. Juhász István Dávid, Kollár Kristóf (kenusok), akik a C2-500 m-en 3. helyezést értek el a felnőtt kajak-kenu vb-n.

Egyéni sportágak, női csapat: 1. Női kajak négyes (Holló Hanna Havadi, Jeszkel Panna, Mészáros Anna, Moór Mirtill), amely aranyérmet nyert az ifjúsági és U23-as kajak-kenu vb-n.

Egyéni sportágak, mix csapat: 1. Nagy Ákos Károly (sportlövő), aki Major Veronikával a légpisztoly 10 m-es versenyszámában harmadik lett a ningboi világkupán.

Klasszikus női csapatsportágak: 1. Az U18-as női jégkorong-válogatott, amely megnyerte korosztálya divízió I/A-s világbajnokságát.

Klasszikus férfi csapatsportágak: 1. Az U16-os férfi vízilabda-válogatott, amely második lett a korosztályos Európa-bajnokságon.