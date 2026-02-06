Előnnyel indulhat Kós Hubert a budapesti világbajnokságra

Kós Hubert a budapesti vb-n, majd a Los Angeles-i olimpián sem jön zavarba a különleges versenypályáktól.

Két különleges verseny vár a következő években Kós Hubertre. Olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónk jövőre Budapesten szerepel világbajnokságon, majd 2028-ban a Los Angeles-i olimpián. Mindkét alkalommal különleges helyszínen, hatalmas tömeg előtt. Az MVM Dome-ban közel húszezren szurkolnak majd neki, ennél is többen, 40 ezren lesznek Amerikában az amerikaifutball-stadionból kialakított uszodában.

Hargitay András, az úszás első magyar világbajnoka szerint Kós minden helyszínen remekelhet.

A Los Angeles-ben, az amerikaifutball-stadionban kialakítandó uszodában sem látom akadályát annak, hogy Kós újra bajnok legyen. A különleges amerikai színhelytervezéshez illő módon látványelemekben nem lesz hiány, az eredetileg 70 ezres stadion nézőterén 40 ezren élvezhetik az úszóküzdelmeket. A csarnok áttetsző tetőrészt kap, így kellő mennyiségű fényt ereszt be. A hátúszóknál fontos szempont, hogy tempózás közben felfelé nézve olyan «vezető» támpontot találjon, ami kizárja, hogy a saját pályájának két kötele között kacskaringózzon, és azzal értékes időt veszítsen. Hubertnek a tető sem jelent akadályt – nyilatkozta a sportág első magyar világbajnoka, Hargitay András.

Az 1980-as moszkvai olimpián háton második helyezést, további vb-címet kiharcolt Verrasztó Zoltán szerint sem hátrányos a szokványostól elütő versenykörnyezet. Budapesten például előnye lesz Kósnak.

A vb-színhely választás, az MVM Dome azért is ügyes döntés, mert favoritunknak elég ideje lesz arra, hogy megszokja azt, és helyzeti előnyre tegyen szert a külföldiekkel szemben, akik csak később érkeznek Budapestre. Ami a tengerentúlt illeti, Kós hasonló úszócsarnokokban gyakran versenyez az Egyesült Államokban, ebből fakadóan a helyismerete kiváló – mondta Verrasztó – írja a Ripost.