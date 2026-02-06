A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázóknak tetszik a versenyhelyszín

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók nagyon elégedettek a milánói téli olimpia versenyhelyszínével, a Forum di Milánóval.

„Hiába több mint harmincéves a csarnok, egészen kiváló körülmények fogadtak minket. Tavaly itt rendezték a világkupa-sorozat záróállomását, szóval ismerős a helyszín, de most még annál is jobb minden” - fogalmazott az MTI-nek Nógrádi Bence, aki pályafutása második olimpiájára készül.

Tiborcz Dániel kifejtette, a bemelegítő rész felszereltségével sokszor szokott gond lenni, ám ezúttal rendkívül tágas ez a helyiség, ahol sok szobakerékpár és különféle erősítő gépek várják őket. Hozzátette, szintén elég nagy az öltöző, amelyen az amerikaiakkal, a csehekkel és a belgákkal osztoznak.

A magyar versenyzők szerint a jég egyelőre puha, így nagyobb erőkifejtésre van szükség, ez például a junior világbajnok Somodi Majának kevésbé előnyös. Ugyanakkor mindannyian úgy vélték, ez változni fog a versenyek keddi rajtjáig, mert addig még dagasztani fogják a jég vastagságát.

Szintén különleges, hogy nemcsak a versenypálya áll rendelkezésre a műkorcsolyázók versenyeinek is otthont adó Forum di Milánóban, hanem egy bemelegítő pálya is.

A magyarok egyelőre nem érzik a nyomást, amit az olimpia jelenthet, igyekeznek úgy kezelni, mint bármilyen másik versenyt. Somodi Maja, aki pénteken a San Siróban sorra kerülő megnyitó ünnepségen az egyik zászlóvivő lesz Nógrádi Bence mellett, arról beszélt, hogy eleinte kicsit zavarta a nagy nyüzsgés, a sok ember az olimpiai faluban, de mostanra teljesen megszokta.

A magyarok a 2006-os, torinói játékok óta minden olimpián legalább egy pontszerző helyezést elértek ebben a sportágban.