Kleinheisler László a Csíkszereda futballistája lett

Az 53-szoros magyar válogatott futballista szerződtetését a klub jelentette be

 2026. február 5. csütörtök. 12:11
Az FK Csíkszereda labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Kleinheisler László.

Az 53-szoros magyar válogatott futballista szerződtetését a klub csütörtökön, a honlapján jelentette be, hangsúlyozva, hogy a 31 éves támadó középpályás érkezése igazi „ünnep” a klub, a város és egész Székelyföld számára.

„Bízunk benne, hogy az idény hátralevő része felemelő és sikeres lesz – a klub és Laci számára egyaránt” – írták.

Kleinheisler László a Videoton, a Puskás Akadémia, a német Werder Bremen és Darmstadt, a Ferencváros, a kazah FK Asztana, a horvát NK Osijek és Hajduk Split, valamint a görög Panathinaikosz együttesében szerepelt, legutóbb pedig a Grazer AK-nál futballozott. Az osztrák csapatnál tavaly nyáron szűnt meg a szerződése.

