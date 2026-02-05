Sport
Eltévedt golyó ölt meg egy 22 éves brazil focistát
Helyi beszámolók szerint nem ő volt a célpont
A fiatal futballista január 11-én sérült meg súlyosan szülővárosában, a Brazília északkeleti részén fekvő Maceióban. Joao éppen a Palma Alagoana nevű helyi csapat évfordulóját ünnepelte – a klub az egyik nagybátyja tulajdonában van –, amikor egy lövöldözés során eltévedt golyó érte.
Az eset körülményeiről egyelőre kevés hivatalos információ látott napvilágot, a helyi beszámolók szerint nem ő volt a célpont.
Halálhíre után sorra érkeztek a megemlékezések és részvétnyilvánítások. A Palma Alagoana – ahol Joao, becenevén Vitão, a klub kispályás csapatában szerepelt – megható közleményt tett közzé közösségi oldalán. Ebben többek között azt írták:
Története, elkötelezettsége és mosolya örökre megmarad mindazok emlékezetében, akik ismerték. Vitão elment, de az öröksége velünk él tovább.”
Joao Victor 2019 és 2021 között a Cruzeiro utánpótlásában futballozott, az U17-es csapat tagjaként 33 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt is szerzett. Csapattársai között olyan játékosok is voltak, mint Otavio Costa, illetve Vitor Roque, aki jelenleg a Palmeirasban és a brazil válogatottban szerepel.
Később bemutatkozott a profi labdarúgásban is a harmadosztályú Sao Bernardo színeiben, ugyanakkor a tragikus incidens idején már nem volt aktív profi játékos.