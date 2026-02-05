Edzés közben balesetet szenvedett szerdán Mark McMorris

Több részlet nem derült ki a 32 éves versenyző állapotáról, de sajtóértesülések szerint hordágyon vitték le a hegyről. A milánói-cortinai téli játékok pénteki megnyitója előtt egy nappal, csütörtökön (ma) kezdődik a férfi big air verseny Livignóban, ahol McMorris is gyakorolt.

„A Kanadai Olimpiai Bizottság és a Canada Snowboard stábja gondoskodik McMorris gyógyulásáról. Amint további információk állnak rendelkezésünkre, tájékoztatjuk a közvéleményt” - olvasható még a szűkszavú közleményben.

A kanadai sportoló a negyedik olimpiájára készült, 2014-ben Szocsiban, négy évvel később Phjongcshangban, majd 2022-ben Pekingben végzett a harmadik helyen a slopestyle versenyen, de nem a mostani az első súlyos sérülése. Egy 2017-es balesetben eltörte az állkapcsát és a bal karját, megrepedt a lépe, továbbá medencecsonttörést és bordatöréseket szenvedett.