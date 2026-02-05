A görögöké a bronzérem

A görög válogatott az esélyeknek megfelelően simán legyőzte az olasz csapatot a funchali női vízilabda Európa-bajnokság bronzmérkőzésén: a világbajnok csütörtökön hét góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél.

A két együttes a középdöntőben is találkozott egymással, szombaton 15-10-zel zárult a mérkőzés úgy, hogy az első negyed után 6-1 volt az állás. Ezúttal „csak” 5-1, de egy ötméterest kihagytak a görögök. Ugyanakkor a stabil kezdés előrevetítette, hogy hasonló lesz a forgatókönyv.

Az olaszok lövései gyakran nem jutottak el a kapuig, sok volt a jó blokk, elöl pedig sokkal határozottabban játszottak a görögök, akiket a magyarok kedden az elsődöntőben ötméteresekkel győztek le. Azon a meccsen az ellenfél egyszer sem vezetett a rendes játékidőben, csak az ötöspárbajban állt jobban egy darabig, de az utolsó két kísérletre beálló Golopencza Szonja mindkét lövést hárította, ezzel a magyarok jutottak a fináléba.

A harmadik helyért rendezett mérkőzést úgy is fölényesen nyerték meg a görögök, hogy az utolsó negyedben már nem tudták bevenni ellenfelük kapuját.

A Ferencvárosban légióskodó Elefteria Plevritu két gólt szerzett. A görögök legeredményesebbje a testvére, Vasziliki Plevritu, illetve Foteini Trisa volt három-három találattal. A legtöbbször - négyszer - az olasz Dafne Bettini talált a kapuba.

Női vízilabda Európa-bajnokság:

bronzmérkőzés:

Görögország-Olaszország 15-8 (5-1, 5-3, 5-2, 0-2)

később:

döntő:

MAGYARORSZÁG-Hollandia 20.15