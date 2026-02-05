Schmidt Ádám: A sportra fordított állami támogatás tízszeresére nőtt 2010 óta

A sportra fordított állami támogatás tízszeresére nőtt 2010 óta, "a magyar sport ügye a szívügyünk" – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára szerdán, a Sportinfó 2026 elnevezésű sportszakmai fórumsorozat második, szolnoki állomásán.

"Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a sport megmaradjon ezen a fejlődési pályán" – emelte ki.

Célnak nevezte, hogy minél több olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki érem szülessen felnőtt és utánpótlás korosztályban is. Ezért igyekeznek olyan támogatási programokat megvalósítani, amely ezt a célt szolgálja.

Hozzátette: az állami sportirányításnak a sport ennél többet és kicsit mást is jelent: a cél a fiatalok megszólítása, "a legnagyobb küzdelem az a fiatalokért szóló küzdelem". A sportot példa nélküli eszköznek nevezte, mert azáltal olyan fiatalokat tudnak nevelni a magyar társadalomnak, akiknek egy-két százaléka nagy eredményeket ér el, illetve akik készen állnak az élet kihívásaira és győztesen tudnak kijönni abból.

Az államtitkár szólt arról is, hogy 2010-ben a magyar kormányzat úgy döntött, hogy a sport stratégiai ágazat lesz. Az állami sportirányítás legfontosabb eszközei a létesítményfejlesztés, valamint a közösségi sporttevékenységek, a sportegyesületek, edzők és sportesemények támogatása – közölte.

Az egyesületi támogatás nagyon fontos a fiatalokért való küzdelem szempontjából is – fűzte hozzá. Megemlítette, hogy TAO-program nélkül jóval magasabbak lennének a tagdíjak, jóval kevesebb fiatal tudna sportolni és ha nincs utánpótlás, nincs felnőtt sport sem – jelentette ki.

Kiemelte az edzők fontosságát. Elmondta, hogy bevezették a nevelőedző-programot is, és most már igyekeznek minden edzőnek a különböző kategóriákban támogatást biztosítani.

Hangsúlyozta: a versenysporton túl a közösségi sportra is fókuszálnak. Bevezették a mindennapos testnevelést, a diákolimpiát. Emellett elindították a Sportoló Nemzet Programot, amely nagyon sok olyan lehetőséget nyújt, amely közelebb viszi a fiatalokat a sport világához. A program célja az is, hogy a helyben működő egyesületeket összekössék az iskolákkal, és az egyesületek tudjanak segíteni olyan közoktatási intézményeken ahol infrastrukturális probléma vagy szakemberhiány van - mondta.