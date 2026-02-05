Molnár Attila számára az Európa-rekord még csak a kezdet volt

Molnár Attila úgy gondolja, hogy a rekordja még csak a kezdet volt, miután kedden, Ostravában 45.01 másodperccel Európa-csúcsot ért el 400 méteren a fedettpályás atlétikai sorozat aranykategóriájú versenyén.

"Hangsúlyozom, ez itt még csak az első futásom volt. Az, hogy ez így sikerült, az külön öröm, de nem azt várom, hogy itt meg is állunk. Mindenképp meg fogom ünnepelni, ha majd arra kerül a sor, ám még nincs itt az ideje ennek. Ez csak a kezdet, de ezt annak is szántuk" - jegyezte meg.

Hozzátette: minden okuk megvan rá, hogy optimistán várják a következő versenyeket.

"Nem volt időeredmény a fejünkben. Sosem dobálózom időeredményekkel, de ezt a 45 másodperc körüli határt céloztuk meg. Viszont a kivitelezésen volt a hangsúly, mert az új filozófiánk, hogy az eredmény azért eredmény, mert követi azt a fajta kivitelezést, amit nekünk a pályán a 400 méter közben meg kell csinálnunk. Az idő majd utána lesz kiírva, azzal előtte nem szabad foglalkozni. Legyen meg a kivitelezés, a többi a következmény" - mondta a 24 éves atléta.

A Hollandiában készülő Molnár jelenleg csak magára és a beilleszkedésére koncentrál, ez magával hozza azt is, hogy kevésbé tartja a kapcsolatot a külvilággal.

"Én inkább a gyakorlatias tettek híve vagyok, mintsem, hogy kifelé kommunikáljak, hogy hogy vagyok. Persze fogok magamról visszajelzést adni, de az majd később lesz jellemzőbb. Három hónapja vagyok itt, szeretnék még jobban beilleszkedni, még messze az út vége, de az csak bizonyítja, hogy jó helyre kerültem, hogy ennyi idő alatt is sikerült valamit felmutatni, és ennek örülök" - foglalta össze.

A fedettpályás Európa-bajnok, a váltóval fedettpályás világbajnoki bronzérmes Molnár Attila elmondta, hogy a tervek szerint legközelebb vasárnap, Metzben áll rajthoz, majd a hónap végén Apeldoornban is versenyezni fog, az azt követő programja viszont még kérdéses.