Gergelics József, az MTI különtudósítója jelenti: Milánó, 2026. február 4., szerda (MTI) - A magyar színekben versenyző Pavlova Maria, Alexei Sviatchenko műkorcsolyázó páros női tagja szerint lenyűgözőek az első tapasztalatok a pénteken rajtoló milánói téli olimpián.

„Kedden érkeztünk meg, de érzelmileg máris az egekben járunk, hogy megtapasztalhatjuk az ötkarikás játékok semmihez sem hasonlítható légkörét. Ez az első olimpiánk, ezért számunkra minden új és különleges, de egyben lenyűgöző is” - mondta az MTI-nek a szerdai edzést követően Pavlova, aki az akkreditációs nyakba akasztójára gyűjti a különböző országok kitűzőit, melyből már legalább húsz különböző darabot szerzett.

A 21 éves sportoló elárulta, az olimpiai falu teljesen más, mint amit az előző játékokról hallottak, mert a milánói sokkal kisebb a pekinginél, ugyanis Olaszországban a versenyek több zónában zajlanak majd. Hozzátette, így is remekül érzik magukat.

„Ez volt az első edzésünk a versenyhelyszínen. Szinte hihetetlen, hogy alig több mint tíz nap múlva itt fogunk versenyezni. A jég egészen kiváló, de tetszik a csarnok is. Sajnos a csapatversenyben nem indulunk, pedig jó lenne kétszer versenyezni az olimpián, mint a riválisaink egy része. Remélhetőleg a következő olimpiára Magyarország kvalifikálja magát a csapatversenyre is” - beszélt a Forum di Milánóban az Európa-bajnoki bronzérmes versenyző a helyszínről és a körülményekről.

Az FTC sportolói a pénteki megnyitó után elutaznak Svájcba, a Milánótól másfél órányi autóútra lévő Bellinzonába, mert ott készülnek majd a jövő vasárnapi rövidprogramra és a másnapi kűrre.

„Itt csak napi egy edzésünk lenne, ami nem elég, hogy felkészüljünk. Úgyhogy öt-hat napot töltünk ott edzéssel, aztán visszajövünk. Az emelés, amit megváltoztattunk a rövidprogramban és a kűrben is, jól megy az edzéseken, úgyhogy reméljük, a bíróknak is tetszeni fog” - mondta a versenyig hátralévő időről Pavlova, aki úgy vélte, elsősorban a jó kommunikáció a sikerük titka Sviatchenkóval.

Az egyaránt orosz származású Pavlova és Sviatchenko esélyes a hatba kerülésre párosban, de bravúrral az éremszerzés is összejöhet a 2024-ben világbajnoki negyedik helyezett egységnek.

Pavlováék egyik nagy riválisa, a két éve világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó visszalépett a pénteken kezdődő csapatversenytől, mert előbbi megsérült a Milánóba utazás előtti egyik utolsó edzésen. Hogy aztán a párosok között jégre léphet-e a kettős, azt a közlés szerint napi szinten vizsgálják a kanadaiak.