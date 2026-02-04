2026. február 4., szerda

Előd

Komoly bukás és amerikai elsőség a férfi lesiklók első edzésén

MH/ MTI
 2026. február 4. szerda. 15:32
A férfi lesiklók szerdai edzésével lezajlott a milánói-cortinai téli olimpia első hivatalos sporteseménye, amin az amerikai Ryan Cochran-Siegle volt a leggyorsabb.

Komoly bukás és amerikai elsőség a férfi lesiklók első edzésén
A pekingi játékokon szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes Cochran-Siegle száguldott a leggyorsabban
Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

A férfi alpesisízők versenyeinek helyt adó Stelvio Sícentrumban található a világ egyik legnehezebb és legtechnikásabb lesikló pályája, ami a tudósítások szerint szerdán a szokásosnál kevésbé volt jeges az elmúlt napok havazásai után. A Vallecetta-hegyen 1985-ben megnyitott lejtőn ezúttal a pekingi játékokon szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes Cochran-Siegle száguldott a leggyorsabban végig. Az amerikai sportoló 1:56.08 perces idejével 16 századdal előzte meg a hazaiak reménységét, Giovanni Franzonit és négy tizeddel a svájciak favoritját, a pálya második felében már kissé kiengedő Marco Odermattot.

A tréningen komoly bukás is történt: a norvég Fredrik Möller a pálya közepénél esett nagyot, mely után talpra állt, ám láthatóan vállsérülést szenvedett és a pályáról helikopterrel vitték kórházba.

A legendás pályán legutóbb decemberben, világkupa-állomáson versenyzett a mezőny, s akkor két sízőt kellett kórházba szállítani, egyikükön, a francia Cyprien Sarrazinen agyműtétet kellett végrehajtani.

A lesiklókra még két edzés vár, majd versenyüket - mely a játékok első éremosztó versengése lesz - szombaton 11.30-tól rendezik.

