Sport
Angol Ligakupa: a Manchester City lesz az Arsenal döntős ellenfele
A hazaiak 32 perc elteltével már 3-0-ra, összesítésben pedig 5-0-ra vezettek a címvédővel szemben
A Manchester City kettős sikerrel jutott a Ligakupa fináléjába, ahol az Arsenal vár majd rá
Fotó: OLI SCARFF / AFP
A másik ágról az Arsenal került a fináléba.
Eredmény, elődöntő: Manchester City-Newcastle United 3-1 (3-0), továbbjutott: a Manchester City, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.
Kedden játszották: Arsenal-Chelsea 1-0, továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.
A finálét március 22-én rendezik a Wembley stadionban.