Angol Ligakupa: a Manchester City lesz az Arsenal döntős ellenfele

A hazaiak 32 perc elteltével már 3-0-ra, összesítésben pedig 5-0-ra vezettek a címvédővel szemben

MH
 2026. február 5. csütörtök. 6:56
A Manchester City 3-1-re legyőzte a vendég Newcastle United csapatát a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának szerdai visszavágóján, így kettős győzelemmel bejutott a fináléba.

Angol Ligakupa: a Manchester City lesz az Arsenal döntős ellenfele
A Manchester City kettős sikerrel jutott a Ligakupa fináléjába, ahol az Arsenal vár majd rá
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A másik ágról az Arsenal került a fináléba.

Eredmény, elődöntő: Manchester City-Newcastle United 3-1 (3-0), továbbjutott: a Manchester City, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.

Kedden játszották: Arsenal-Chelsea 1-0, továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.

A finálét március 22-én rendezik a Wembley stadionban.

