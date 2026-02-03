Szoboszlainak nem kell többet a védelemben játszania?

Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpool bejelentette, hogy megszületett a megállapodás és a nyártól a klubnál folytatja a pályafutását Jérémy Jacquet, a Rennes francia utánpótlás válogatott belső védője.

Szoboszlai Dominik (b), Kerkez Milos (k) és Mo Szalah (j)

Az egyesület a honlapján kedden annyit közölt, hogy hosszú távú szerződést köt a 20 éves futballistával, aki eddig ötször szerepelt az U21-es nemzeti csapatban, 2024-ben pedig Európa-bajnokságot nyert az U19-es válogatott tagjaként. Jacquet a mostani szezont még a Rennes-nél tölti, amelyben a 2025/26-os idényben eddig 18 mérkőzésen szerepelt.

Sajtóértesülések szerint a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool körülbelül 60 millió fontot fizet a hatalmas tehetségnek tartott labdarúgóért.

A Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Vörösök címvédésére minimális az esély, hiszen 24 forduló után a hatodik helyen állnak, a hátrányuk pedig 14 pont a listavezető Arsenallal szemben.