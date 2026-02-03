Az ukrán külügyminiszter „erkölcsi degeneráltnak” nevezte Gianni Infantino FIFA-elnököt, miután az bírálta az orosz sportolók kizárását. Infantino hétfőn a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy a kizárások és bojkottok „semmit sem érnek, csak még több gyűlöletet szülnek”, és hozzátette, hogy az oroszoknak „legalább ifjúsági szinten” engedélyezni kellene a versenyzést.

Az X-en megosztott válaszában Ukrajna vezető diplomatája azzal vádolta Oroszországot, hogy civileket öl.

„És továbbra is embereket öl, miközben az erkölcsi degeneráltak a tilalom feloldását javasolják, annak ellenére, hogy Oroszország nem vetett véget a háborúnak” – idézte Szibiha bejegyzését az Orosz Hírek.

Szibiha azt állította, hogy a jövő generációi Infantino kijelentéseit szégyenletesnek fogják tartani, és álláspontját a náci Németország által rendezett 1936-os olimpiához hasonlította.

Oroszország szerint csapataik csak katonai célpontokat támadnak Ukrajnában, és nem civileket.

Az előzményekhez tartozik, hogy az ukrajnai konfliktus 2022-es eszkalálódása óta az orosz és belorusz sportolókat és nemzeti csapatokat kizárták a legtöbb nemzetközi sportversenyről, beleértve a FIFA és az UEFA mérkőzéseit, valamint az olimpiát.

Ukrajna szankciókat vezetett be azokkal az orosz sportolókkal szemben, akiket „agresszió és propaganda” támogatásával vádol.

Több szervezet is enyhítette a korlátozásokat, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tavaly év végén sürgette a nemzeti szervezeteket, hogy engedjék meg az orosz és belorusz sportolóknak, hogy nemzeti zászlójuk és himnuszuk alatt vegyenek részt junior versenyeken.

Az orosz tisztviselők elutasították a bojkottot, mint a sport „politizálását”. Mihail Degtyarjev, az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke „politikai diszkriminációnak” és az Olimpiai Charta megsértésének minősítette a sportolók kizárását.