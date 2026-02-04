Sport
Sima Milan-győzelem Bolognában
A Bologna három hónapja képtelen nyerni pályaválasztóként a bajnokságban
A francia Adrien Rabiot góllal és gólpasszal járult hozzá a vendégek sikeréhez, de honfitársa, Christopher Nkunku is eredményes volt büntetőből, illetve az angol Ruben Loftus-Cheek is betalált.
A keddi vereséggel együtt a legutóbbi hat mérkőzése közül ötöt elveszített otthon, s csak egy döntetlennel szerzett pontot. Serie A, 23. forduló: Bologna-AC Milan 0-3 (0-2), hétfőn játszották: Udinese-AS Roma 1-0 (0-0), vasárnap játszották: Parma-Juventus 1-4 (0-2), Torino FC-Lecce 1-0 (1-0), Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Internazionale 0-2 (0-2), szombaton játszották: Cagliari-Hellas Verona 4-0 (2-0), SSC Napoli-Fiorentina 2-1 (1-0), Pisa-Sassuolo 1-3 (0-2), pénteken játszották: SS Lazio-Genoa 3-2 (0-0).
A tabella: 1. Internazionale 55 pont, 2. AC Milan 50, 3. SSC Napoli 46, 4. Juventus 45...10. Bologna 30...20. Verona 14.