Olimpiai futballtorna Los Angelesben

A 2028-as olimpia szervezői bejelentették, hogy országszerte hat stadion ad majd otthont a labdarúgótorna mérkőzéseinek és csak az utolsó meccseket, köztük a döntőket rendezik Los Angelesben, illetve a szomszédos Pasadenában.

A csoportmérkőzéseket és a kieséses találkozókat New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Joséban és San Diegóban bonyolítják le. A végjátéknak, így a július 28-ai férfi, illetve a másnapi női finálénak a legendás pasadenai Rose Bowl ad majd otthont.

Az olimpiai futballtornák történetében először lesz több női csapat (16), mint férfi (12). A teljes menetrendet még a jegyértékesítés áprilisi kezdete előtt közzéteszik.