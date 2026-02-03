Molnár Attila Európa-csúccsal nyert 400 méteren

A fedettpályás Európa-bajnok magyar klasszis a keddi viadal legerősebb futamában kapott helyet és a rajttól végig vezetve győzött, 45.01 másodperces eredményével hét századdal javította meg egyéni csúcsát, amit egy éve ugyanezen a versenyen állított fel.

Molnár Attila ezzel a kelet-német Thomas Schönlebe 1988 februárjában futott, 45.05 mp-es kontinenscsúcsát adta át a múltnak, amelyet a norvégok 400 gátas olimpiai bajnoka, Karsten Warholm 2019 márciusában beállított.