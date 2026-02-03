Fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított + VIDEÓ

Egy japán röplabdázó különleges pillanata járta be a világhálót, miután a pályán látványos és rendkívül tiszteletteljes módon kért bocsánatot egy véletlen baki miatt.

A 26 éves játékos, Nishida Júdzsi (angolul Yuji Nishida) egy félidei szervaverseny során véletlenül eltalált egy női bírót a labdával – a közönség pedig döbbenten nézte, mi történt ezután.

A felvételen látható a baki, ahogy Nishida Júdzsi szervája elrepül a háló fölött, majd pont a pálya szélén ülő hivatalos személybe csapódik.

Nishida Júdzsi bakija és bocsánatkérése bejárta a világhálót

A röplabdázó azonnal reagált, ám európai szemmel igencsak megdöbbentő módon:

fejjel előre vetette magát a padlóra, és nagy sebességgel csúszott végig a pályán, hogy eljusson a bírónőhöz. Ezután térdre ereszkedett, és többször is mélyen meghajolt előtte – klasszikus japán bocsánatkérési formát, az úgynevezett dogezát gyakorolva.

A dogeza a japán kultúrában a legmélyebb tisztelet vagy megbánás jele: ilyenkor az illető térdre esik, majd homlokát a földre hajtja. Ezt a gesztust csak kivételes alkalmakkor használják, amikor valaki őszintén meg akarja mutatni bűntudatát vagy tiszteletét.

A bírónő, bár meglepődött, jókedvűen fogadta az esetet: nevetve hajolt meg vissza a játékos felé, a közönség pedig tapsviharral jutalmazta a jelenetet. A humoros, mégis megható pillanat gyorsan elterjedt az interneten, és több millióan osztották meg a videót.

A kommentelők dicsérték Nisidát a sportszerű és őszinte reakciójáért: sokan úgy fogalmaztak, hogy a csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó”

Mások tréfásan hozzátették, hogy „ilyen bocsánatkérést még a padló is megérzett”.

Az eset a japán SV League all-star rendezvényén történt Kóbéban, ahol Nisida – az Osaka Bluteon csapatkapitánya – remek formában játszott: nemcsak csapata győzött 3–0-ra, hanem ő maga lett a mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP) is - írja az origo.hu.