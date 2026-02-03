Búcsúzott Bodnár Anna a nyolcaddöntőben

A nyolcadik helyen kiemelt Bondár Anna két szettben kikapott kedden az ukrán Olekszandra Olijnikovától, s így a nyolcaddöntőben búcsúzott a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári keménypályás női tenisztornán.

Az első játszma negyven percig tartott. A világranglistán 91. rivális a harmadik játékban elvette a magyar játékos (64.) adogatását, s előnyét végig megőrizve előnybe került.

A folytatás sem hozott érdemi változást, Olijnikova rögtön a második szett első gémjében brékelt, majd még egyszer, így 3:0-ra elhúzott. Bondárnak ugyan később sikerült 3:2-re felzárkóznia, majd 3:5-nél eredményesen szervált a meccsben maradásért, de a vereséget már nem tudta elkerülni. A találkozó másfél óráig tartott.

Olijnikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Eredmény:

egyes, nyolcaddöntő:

Olekszandra Olijnikova (ukrán)-Bondár Anna (8.) 6:4, 6:4

később:

páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Bondár, Greet Minnen (magyar, belga)-Maja Chwalinska, Kaja Juvan (lengyel, szlovén) 14.30 körül