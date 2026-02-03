Sport
Austinban diadalmaskodtak a magyar úszók
Kós Hubert és Pádár Nikolett is versenyt nyert
Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz
A swimswam szakportál beszámolója szerint a 25 yardos (22,86 méter) medencében rendezett viadalon a 200 méter háton olimpiai és világbajnok Kós ezúttal 400 yard vegyesen 3:35.83 perces idővel bizonyult a legjobbnak.
A hozzá hasonlóan a Texas Egyetem csoportjában, Bob Bowman irányításával készülő Pádár 200 yard gyorson diadalmaskodott 1:42.10 perccel.