Austinban diadalmaskodtak a magyar úszók

Kós Hubert és Pádár Nikolett is versenyt nyert

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 15:33
Kós Hubert és Pádár Nikolett is nyert egy-egy számot a texasi Austinban rendezett Sterkel Classic elnevezésű úszóversenyen.

Austinban diadalmaskodtak a magyar úszók
Kós Hubert és Pádár Nikolett is versenyt nyert Texasban
Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz

A swimswam szakportál beszámolója szerint a 25 yardos (22,86 méter) medencében rendezett viadalon a 200 méter háton olimpiai és világbajnok Kós ezúttal 400 yard vegyesen 3:35.83 perces idővel bizonyult a legjobbnak.

A hozzá hasonlóan a Texas Egyetem csoportjában, Bob Bowman irányításával készülő Pádár 200 yard gyorson diadalmaskodott 1:42.10 perccel.

