Augusztus 30-án startol a kézilabda Szuperkupa

Augusztus 30-án, a székesfehérvári MET Arénában rendezik a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzéseket.

A magyar szövetség keddi sajtóeseményén Novák András operatív igazgató elmondta, hogy olyan egésznapos sportrendezvényt szerveznek, amelyen „szeretnénk megmozgatni a családokat”.

Szándékaik szerint ez lesz az idény két nyitómeccse, vagyis a kézilabdaszezon elindítása, másrészt ezzel szeretnék visszavezetni Székesfehérvárt, mint helyszínt a sportág vérkeringésébe, mert terveik szerint a MET Aréna is otthont ad majd a jövő decemberi női világbajnokság bizonyos találkozóinak.

Az idei Szuperkupa-mérkőzésekkel szeretnének hagyományt teremteni, mert a jövőben is augusztus utolsó vasárnapján, Fehérváron rendeznék meg az eseményt.

A Szuperkupa-meccset a bajnokcsapat és a Magyar Kupa győztese játssza. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfele.