Sport
Angol Ligakupa: Kettős győzelemmel döntős az Arsenal
A londoni "Ágyúsok" három hete idegenben 3-2-re győztek
Parázs hangulatú, és kifejezetten küzdelmes összecsapást vívtak a városi riválisok. A mérkőzésen nagyon kevés helyzetet alakítottak ki a felek, annál több volt viszont a kisebb-nagyobb szabálytalanság és a feszült pillanat. A Chelsea sorsa végül a ráadásban pecsételődött meg, a Kékek ugyanis kitámadtak a gólszerzés reményében, egy ellenakció végén pedig a csereként beállt Havertz egyedül vezethette az ellenfél kapusára a labdát, és nem hibázta el a ziccert.
Az Arsenal nyolc év elteltével, 2018 után jutott ismét döntőbe a Ligakupában.
Eredmény, elődöntő: Arsenal-Chelsea 1-0, továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.
Szerdán játsszák: Manchester City-Newcastle United 21.00 (az első mérkőzésen: 2-0)