Angol Ligakupa: Kettős győzelemmel döntős az Arsenal

A bajnokságban éllovas Arsenal a csereként beállt Kai Havertz 97. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Chelsea-t a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának keddi visszavágóján, így bejutott a fináléba.

Parázs hangulatú, és kifejezetten küzdelmes összecsapást vívtak a városi riválisok. A mérkőzésen nagyon kevés helyzetet alakítottak ki a felek, annál több volt viszont a kisebb-nagyobb szabálytalanság és a feszült pillanat. A Chelsea sorsa végül a ráadásban pecsételődött meg, a Kékek ugyanis kitámadtak a gólszerzés reményében, egy ellenakció végén pedig a csereként beállt Havertz egyedül vezethette az ellenfél kapusára a labdát, és nem hibázta el a ziccert.

Az Arsenal nyolc év elteltével, 2018 után jutott ismét döntőbe a Ligakupában.