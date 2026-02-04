2026. február 4., szerda

Sport

Angol Ligakupa: Kettős győzelemmel döntős az Arsenal

A londoni "Ágyúsok" három hete idegenben 3-2-re győztek

MH
 2026. február 4. szerda. 7:59
A bajnokságban éllovas Arsenal a csereként beállt Kai Havertz 97. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Chelsea-t a labdarúgó angol Ligakupa elődöntős párharcának keddi visszavágóján, így bejutott a fináléba.

Parázs hangulatú, és kifejezetten küzdelmes összecsapást vívtak a városi riválisok. A mérkőzésen nagyon kevés helyzetet alakítottak ki a felek, annál több volt viszont a kisebb-nagyobb szabálytalanság és a feszült pillanat. A Chelsea sorsa végül a ráadásban pecsételődött meg, a Kékek ugyanis kitámadtak a gólszerzés reményében, egy ellenakció végén pedig a csereként beállt Havertz egyedül vezethette az ellenfél kapusára a labdát, és nem hibázta el a ziccert.

Az Arsenal nyolc év elteltével, 2018 után jutott ismét döntőbe a Ligakupában.

Eredmény, elődöntő: Arsenal-Chelsea 1-0, továbbjutott: az Arsenal, kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.

Szerdán játsszák: Manchester City-Newcastle United 21.00 (az első mérkőzésen: 2-0)

