A Barcelona lett az első kupaelődöntős

A spanyol Király-kupa negyeddöntőjében a Barcelona a másodosztályú Albacete otthonában lépett pályára és bizony számukra is "meleg lett a pite" a hajrá perceiben.

Az első félidőben Yamal góljával szereztek vezetést a katalánok, majd a második félidőben Araújo duplázta meg a vendégek előnyét. A hazaiak a hajrában szépítettek, de az egyenlítésre már nem volt idejük. A Barcelona győzelmével elsőként jutott az elődöntőbe.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ALBACETE (II.)–BARCELONA 1–2 (0–1)

Albacete, Carlos Belmonte Stadion, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: Munuera

ALBACETE: Lizoain – Lorenzo Aguado (Gamez, 73.), J. Moreno, Bernabéu (Jogo, 60.), Neva (J. Vallejo, 31.) – Meléndez (Jefté Betancor, 61.), Villar, A. Pacheco, Capi (Lazo, 73.) – Agus Medina, Puertas. Vezetőedző: Alberto González

BARCELONA: J. García – Cancelo (Cubarsí, a szünetben), R. Araújo (Koundé, 78.), E. García, G. Martin – F. de Jong, Bernal (M. Casadó, 66.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Fermín López, 66.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: J. Moreno (87.), ill. Lamine Yamal (39.), R. Araújo (56.),

Eredmény, Király Kupa, negyeddöntő: Albacete-Barcelona 1-2 (0-1), szerdán játsszák: Alavés-Real Sociedad 21.00, Valencia-Athletic Bilbao 21.00, csütörtökön játsszák: Real Betis-Athlético Madrid 21.00.