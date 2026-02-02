Varga Barnabás gólt lőtt, az AEK Athén döntetlent játszott

Varga Barnabás vasárnap, az Olimpiakosz elleni rangadón megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben, mely végül 1-1-es döntetlennel zárta a görög labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóját.

A liga honlapja szerint az 57. percben pályára lépett magyar válogatott játékos két perccel később egy szöglet után fejelt a hálóba és juttatta előnyhöz csapatát. A fővárosi együttes ezek után sokáig őrizte előnyét, de végül a hosszabbítás 16. (!) percében a vendégek büntetőből egyenlíteni tudtak.

A január 6-án igazolt Varga első alkalommal volt eredményes új csapata színeiben.

Az AEK január közepén házigazdaként 1-0-ra kikapott az OFI Krétától a Görög Kupa negyeddöntőjében. A kiesés után Mariosz Iliopulosz klubelnök 400 ezer euróra megbüntette a csapatot, de hagyott egy "kiskaput", mivel közölte, a szankció nem lép életbe, amennyiben megnyerik a következő három mérkőzésüket.

Vargáék a Panathinaikoszt 4-0-ra, az Aszterasz Tripoliszt 1-0-ra győzték le, de a harmadik siker végül nem jött össze.

Az AEK a döntetlennel is megőrizte első helyét a tabellán, de a második PAOK-ot egy, a harmadik Olimpiakoszt pedig két ponttal előzi meg.