Téli olimpia: A magyarok programja
Pénteken startolnak a milánói-cortinai játékok
A XXV., milánói-cortinai téli olimpia magyar vonatkozású programja: február 8., vasárnap: SÍFUTÁS férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) 12.30
február 10., kedd: RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA női 500 m selejtező (Végi Diána Laura), férfi 1000 m selejtező (2 magyar versenyző), 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő (Magyarország), elődöntő, döntő 10.30, SÍFUTÁS női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint (Büki Ádám, Kónya Ádám?) selejtező 9.15, döntő 13.13
február 11., szerda: GYORSKORCSOLYA férfi 1000 m (Kim Minseok) 18.30
február 12., csütörtök: RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA női 500 m (Végi Diána Laura?) és férfi 1000 m (2 magyar versenyző?) negyeddöntő, elődöntő, döntő 20.15, SÍFUTÁS női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) 13.00
február 13., péntek: SÍFUTÁS férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.45
február 14., szombat: ALPESISÍ férfi óriás-műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30 RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA férfi 1500 m negyeddöntő (2 magyar versenyző), női 1000 m selejtező (Somodi Maja, Végi Diána Laura), férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, férfi 1500 m döntő 20.15
február 15., vasárnap: ALPESISÍ női óriás-műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30 MŰKORCSOLYA páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 19.45
február 16., hétfő: ALPESISÍ férfi műlesiklás (Úry Bálint) 10.00 és 13.30 MŰKORCSOLYA páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) 20.00 RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA női 1000 m negyeddöntő (Somodi Maja?, Végi Diána Laura?), férfi 500 m selejtező (1 magyar versenyző), női 1000 m elődöntő, férfi 5000 m-es váltó elődöntő (Magyarország), női 1000 m döntő 11.00
február 18., szerda: ALPESISÍ női műlesiklás (Tóth Zita) 10.00 és 13.30 RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA férfi 500 m negyeddöntő (1 magyar versenyző?), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő 20.15 SÍFUTÁS női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45, döntő 11.45
február 19., csütörtök: GYORSKORCSOLYA férfi 1500 m (Kim Minseok) 16.30
február 20., péntek: RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó döntő (Magyarország?), női 1500 m döntő 20.15
február 21., szombat: GYORSKORCSOLYA férfi tömegrajtos verseny (Kim Minseok?) elődöntő 15.00, döntő 16.40 SÍFUTÁS férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) 11.00