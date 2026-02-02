Sport
Rekordáron kelt el Djokovic egyik teniszütője
Több mint 500 ezer dollárt fizettek érte
Az ESPN televíziós csatorna beszámolója szerint ekkora összegért egyetlen más ütő sem kelt el korábban az aukciós eseményeken. Az előző árverési csúcsot 2025-ben állították fel, amikor a spanyol Carlos Alcaraz által a 2023-as wimbledoni döntőben Djokovic legyőzésekor használt ütő 173 ezer dollárért talált gazdára.
A 2012-es melbourne-i Grand Slam-torna közel hat órán át tartó fináléjában a szerb teniszező a spanyol Rafael Nadalt győzte le.
A Djokovic-Alcaraz csata az idei Australian Openen is létrejött: a férfi egyes vasárnapi döntőjében a 22 éves spanyol négy játszmában nyert a Melbourne-ben előzőleg tíz alkalommal is diadalmaskodó, 38 esztendős szerb ellen, aki így változatlanul 24 elsőséggel vezeti a GS-tornagyőztesek örökranglistáját.