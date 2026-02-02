Rekordáron kelt el Djokovic egyik teniszütője

Rekordot jelentő 540 ezer dollárt fizettek egy árverésen Novak Djokovicnak azért a teniszütőjéért, amellyel nyert a 2012-es Australian Openen.

Az ESPN televíziós csatorna beszámolója szerint ekkora összegért egyetlen más ütő sem kelt el korábban az aukciós eseményeken. Az előző árverési csúcsot 2025-ben állították fel, amikor a spanyol Carlos Alcaraz által a 2023-as wimbledoni döntőben Djokovic legyőzésekor használt ütő 173 ezer dollárért talált gazdára.

A 2012-es melbourne-i Grand Slam-torna közel hat órán át tartó fináléjában a szerb teniszező a spanyol Rafael Nadalt győzte le.

A Djokovic-Alcaraz csata az idei Australian Openen is létrejött: a férfi egyes vasárnapi döntőjében a 22 éves spanyol négy játszmában nyert a Melbourne-ben előzőleg tíz alkalommal is diadalmaskodó, 38 esztendős szerb ellen, aki így változatlanul 24 elsőséggel vezeti a GS-tornagyőztesek örökranglistáját.