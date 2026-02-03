2026. február 3., kedd

Novak Djokovic a pályán kívül is bajnok

Nem csak a trófeáért játszik, adományoz is a szerb sztár

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 0:59
Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovic bejelentette: a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

Novak Djokovic a pályán kívül is bajnok
Novak Djokovic a rákbetegek támogatására ajánlotta fel a tornán keresett pénzét
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Clive Brunskill

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében pedig 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét” – fogalmazott Djokovic.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint).

