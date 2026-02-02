Korábban NB I-es rangadónak is beillő meccsen győzött a Honvéd

A labdarúgó NB II 16. fordulójában a tabella élén álló Honvéd a 13. helyezett Videotont fogadta. Az izgalmas összecsapáson ezúttal sem sikerült idegenben győznie a fehérváriaknak.

A székesfehérvári csapat nyolc találkozó után is nyeretlen idegenben a másodosztály mostani idényében.

LABDARÚGÓ NB II - 16. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (1–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző, Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Aradi József)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Nyers, a szünetben), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Szamosi Á., Kesztyűs B. (Szabó T., 70.) – Varga K. (Pinte, 57.), Kántor K. (Kállai K., a szünetben), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Simut (Geiger, 73.), Murka, Haraszti, Kecskés M. (Kovács K., 64.), Zsótér – Varga R. (Bartusz, 64.), Németh D. (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Baki (13.), Csontos D. (54.), ill. Németh D. (17.)