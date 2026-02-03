Sport
Kikaptak a "Farkasok" Udinében
A találkozó egyetlen gólját a holland Jurgen Ekkelenkamp szerezte a 49. percben
Fotó: MATTIA RADONI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
Serie A, 23. forduló: Udinese-AS Roma 1-0 (0-0), vasárnap játszották: Parma-Juventus 1-4 (0-2), Torino FC-Lecce 1-0 (1-0), Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Internazionale 0-2 (0-2), szombaton játszották: Cagliari-Hellas Verona 4-0 (2-0), SSC Napoli-Fiorentina 2-1 (1-0), Pisa-Sassuolo 1-3 (0-2), pénteken játszották: SS Lazio-Genoa 3-2 (0-0), kedden játsszák: Bologna-AC Milan 20.45.
A tabella: 1. Internazionale 55 pont, 2. AC Milan 47, 3. SSC Napoli 46, 4. Juventus 45, 5. AS Roma 43...9. Udinese 32...20. Verona 14.