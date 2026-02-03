Sport
Kiesési rangadón tudott győzni a Real Mallorca
A spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának hétfői zárómérkőzésén történt
Győzött és megelőzte riválisát a Mallorca
Fotó: RCD Mallorca fb oldala
La Liga, 22. forduló: Real Mallorca-Sevilla 4-1 (1-1), vasárnap játszották: Real Betis-Valencia 2-1 (1-1), Getafe-Celta Vigo 0-0, Athletic Bilbao-Real Sociedad 1-1 (0-1), Real Madrid-Rayo Vallecano 2-1 (1-0), szombaton játszották: Elche-FC Barcelona 1-3 (1-2), Levante-Atlético Madrid 0-0, Real Oviedo-Girona 1-0 (0-0), Osasuna-Villarreal 2-2 (2-1), pénteken játszották: Espanyol-Alavés 1-2 (1-1).
A tabella: 1. FC Barcelona 55 pont, 2. Real Madrid 54, 3. Atlético Madrid 45...14. Real Mallorca 24, 15. Sevilla 24...20. Oviedo 16.