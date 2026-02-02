2026. február 2., hétfő

Előd

Sport

Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján

Marozsán Fábián a 46., Fucsovics Márton az 50. helyen szerepel

MH/ MTI
 2026. február 2. hétfő. 20:58
Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a legjobb ötven között található a teniszezők férfi világranglistáján, közülük az előkelőbb helyen álló Marozsán a 46.

Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján
Marozsán Fábián vezeti a magyarokat a világranglistán
Fotó: Paul Crock / AFP

A férfi versenyeket szervező ATP honlapja szerint az ausztrál nyílt bajnokságon a harmadik fordulóig jutott Marozsán egy helyet lépett előre a legutóbbi rangsorhoz képest, míg az Australian Openen a második körben búcsúzott Fucsovics négy pozíciót javítva az 50. a rangsorban. Az első 200 között még Piros Zsombor szerepel, aki hatot rontva a 176.

Az élen változatlanul a Melbourne-ben győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner előtt, a döntőben vereséget szenvedett Novak Djokovic pedig előrelépett a harmadik helyre.

