Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a legjobb ötven között található a teniszezők férfi világranglistáján, közülük az előkelőbb helyen álló Marozsán a 46.

A férfi versenyeket szervező ATP honlapja szerint az ausztrál nyílt bajnokságon a harmadik fordulóig jutott Marozsán egy helyet lépett előre a legutóbbi rangsorhoz képest, míg az Australian Openen a második körben búcsúzott Fucsovics négy pozíciót javítva az 50. a rangsorban. Az első 200 között még Piros Zsombor szerepel, aki hatot rontva a 176.

Az élen változatlanul a Melbourne-ben győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner előtt, a döntőben vereséget szenvedett Novak Djokovic pedig előrelépett a harmadik helyre.