Jégkorong több mint 60 ezer néző előtt
Négygólos hátrányból fordítva győzött a Tampa Bay
Ugyancsak első alkalommal fordult elő szabadtéri NHL-mérkőzésen, hogy a két kapus összeverekedett: Andrej Vaszilevszkij (Lightning) és Jeremy Swayman (Bruins) a második harmad közepén csapott össze egymással.
Az incidenst az váltotta ki, hogy Swayman egyik védése után a tampai Brandon Hagel ütőjével többször is a mamutjára döfött, amire a kapus gyakorlatilag nekiugrott és leteperte a jégre.
Mindezt Vaszilevszkij olyannyira nem nézte jó szemmel, hogy a kék vonalra korcsolyázott és kihívta Swaymant, a bostoni hálóőr pedig habozás nélkül elfogadta azt, majd mindketten ledobták a kesztyűiket és a pálya közepén feszültek egymásnak.
A „bokszmeccs” néhány másodpercig tartott csupán, a bírók ugyanis közbe ugrottak, amikor Swaymant a jégre nyomta Vaszilevszkij.