Jégkorong több mint 60 ezer néző előtt

A Tampay Bay Lightning négygólos hátrányból fordítva, szétlövés után nyert a Boston Bruins ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga legutóbbi játéknapjának szabadtéri mérkőzésén. A tampai Raymond James Stadiumban 64 617 néző előtt a vendég Bruins a második harmadban már 5-1-re vezetett, a házigazdák azonban az egy góllal és három gólpasszal záró Nyikita Kucserov vezérletével kiharcolták a ráadást. Szabadtéri mérkőzésen ez volt az NHL történetében a legnagyobb fordítás, a Lightningnak pedig klubrekord.

Több mint 60 ezer szurkoló előtt rendezett NHL-meccset a Tampa Bay

Ugyancsak első alkalommal fordult elő szabadtéri NHL-mérkőzésen, hogy a két kapus összeverekedett: Andrej Vaszilevszkij (Lightning) és Jeremy Swayman (Bruins) a második harmad közepén csapott össze egymással.

Az incidenst az váltotta ki, hogy Swayman egyik védése után a tampai Brandon Hagel ütőjével többször is a mamutjára döfött, amire a kapus gyakorlatilag nekiugrott és leteperte a jégre.

Mindezt Vaszilevszkij olyannyira nem nézte jó szemmel, hogy a kék vonalra korcsolyázott és kihívta Swaymant, a bostoni hálóőr pedig habozás nélkül elfogadta azt, majd mindketten ledobták a kesztyűiket és a pálya közepén feszültek egymásnak.

A „bokszmeccs” néhány másodpercig tartott csupán, a bírók ugyanis közbe ugrottak, amikor Swaymant a jégre nyomta Vaszilevszkij.