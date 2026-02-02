2026. február 2., hétfő

Előd

Elképesztő gesztus Djokovicstól

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak

 2026. február 2. hétfő. 19:19
Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovics bejelentette, az év első Grand Slam-versenyén keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

Elképesztő gesztus Djokovicstól
Novak Djokovics jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét” – fogalmazott Djokovics.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2.2 millió ausztrál dollár járt (492 millió forint), olvasható a mandiner.hu oldalán.

