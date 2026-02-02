2026. február 2., hétfő

Előd

Vita a demográfiáról
A FIFA elnöke szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását

Egyetlen ország labdarúgását se büntethessék politikai vezetők miatt

MH/MTI
 2026. február 2. hétfő. 19:01
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását.

A FIFA elnöke szerint fel kellene oldani az oroszok kizárását
A FIFA elnöke, Gianni Infantino
Fotó: AFP/Angela Weiss

A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.

Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.

Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.

