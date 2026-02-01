Tizenhetedszer aranyérmes az FTC

A címvédő Ferencváros nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben kétgólos hátrányból fordítva, az 58. percben ütött góllal és egy üres kapus találattal 4-2-re legyőzte a házigazda Hydro Fehérvár AV19-et.

Bálizs Bence, az FTC-Telekom kapusa a jégkorong Officium Magyar Kupa döntőjében játszott FTC-Telekom-Hydro Fehérvár mérkőzésen a székesfehérvári MET Arénában 2026. február 1-jén. A címvédő Ferencváros nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután 4-2-re győzött

A Ferencváros tavaly úgy győzte le a fináléban a Volánt, hogy akkor még az Erste Ligában szerepelt, de amióta a fővárosiak az ősszel csatlakoztak az osztrák ligához, háromból háromszor kikaptak a riválistól.

A szombati elődöntőben az FTC a DVTK Jegesmedvéket 4-2-re, a Hydro pedig a FEHA19-et 5-0-ra győzte le.

Már a második percben vezetéshez jutott a házigazda, Joel Messner távoli lövésébe Erdély Csanád tette bele az ütőjét emberelőnyben. Nem állt le a Volán: négy-négy elleni játéknál Hári János maradt üresen, és könyörtelenül kilőtte a bal felső sarkot. Villámgyors kontrából Brady Shaw szépített, ám a folytatásban már sokkal jobban védekezett mindkét oldal.

A hazaiak mezőnyfölénye már nem ért újabb gólt, ugyanakkor Rasmus Reijolának egyre több védeni valója akadt. Aztán még a második szünet előtt Jussi Tammela hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba, és egyenlített. Egyre nagyobb lett az izgalom, a feszültség, ebben az időszakban sok volt a hiba.

A hajrában mindkét oldal játszhatott emberelőnyben, és ebből az FTC jött ki jobban. 2:22 perccel a vége előtt Tammela közelről nem hibázott. A végén Reijola – aki a győztes gól előtt kétperces kiállítást kapott gáncsolásért – helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám ekkor Shaw végleg eldöntötte a finálét.

Az FTC-nek ez volt a 17. Magyar Kupa-győzelme.

Officium Magyar Kupa, négyes döntő: döntő: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 4-2 (1-2, 1-0, 2-0), gólszerzők: Shaw (11., 59.), Tammela (38., 58.), illetve Erdély (2.), Hári (8.)

Korábban: a 3. helyért: FEHA19–DVTK-Jegesmedvék 4-2 (1-0, 3-1, 0-1)