Nem bírt egymással a Diósgyőr és a Kisvárda

Sorozatban három vereség után pontot szerzett a Diósgyőr, amely a vendég Kisvárdával játszott 1-1-es döntetlent vasárnap a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójában.

Aboubakar Keita, a Diósgyőr (b), és Oláh Bálint (j) a Kisvárda játékosai a labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good mérkőzésen a Diósgyőri Stadionban 2026. február 1-jén

A hazai szurkolói csoportok a csapat gyenge szereplése és az általuk elégtelennek vélt szakmai munka miatt bojkottálták a mérkőzést, ezért csak néhány százan ültek a DVTK Aréna lelátóján.

A mérkőzés kisvárdai támadásokkal kezdődött, amelyek inkább a diósgyőri védelem megingásai miatt voltak veszélyesek, mintsem az eredményes befejezés miatt. Az első félidő derekán Ivan Saponjic megsérült, a támadó helyett pályára lépő Bényei Ágoston pedig bő negyedórával később vezetést szerzett a Diósgyőrnek. Csapattársa, Pető Milán tört előre a jobb oldalról, majd a labdával Bényei fordult kapura, és 17 méterről ballal lőtt a bal alsó sarokba. A középpályás 2024 novembere után szerzett újra gólt az NB I-ben.

A második félidőben nem sokat javult a színvonal, sőt a hazaiak a szünet után már inkább az egygólos előny megtartására törekedtek. A lecserélése előtt álló Szakos Bence szabálytalansága és a hosszabb VAR-ellenőrzés után azonban a Kisvárda büntetőhöz jutott, az ugyancsak csereként beállt Toniszlav Jordanov pedig a 69. percben egyenlített.

Döntetlennél a házigazda kitámadott ugyan, de a győzelmet a vendégek szerezhették volna meg, mivel a hosszabbításban előbb Novothny Soma fejesénél a léc és a kapufa találkozásától pattant vissza a labda, majd Bíró Bence is fejelhetett öt méterről, de a labda éppen csak elkerülte a kapu bal oldalát.

A döntetlennel a DVTK négy forduló óta nyeretlen, és maradt közvetlenül a kieső zóna előtt a tizedik helyen.

A hazaiak középpályása, Bényei Ágoston 434 nap után volt újra eredményes az NB I-ben. A Kisvárda egymást követő második idegenbeli mérkőzésén nem kapott ki.

Fizz Liga, 20. forduló: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good 1-1 (1-0), Diósgyőr, DVTK Stadion. v.: Berke gólszerzők: Bényei (39.), illetve Jordanov (69., tizenegyesből).

Diósgyőri VTK: Sentic – Szakos (Demeter, 71.), Szatmári, Tamás, Bokros – Babos (Bárdos, 71.), Holdampf (Vallejo, 71.), Keita, Pető (Esiti, 57.) – Colley, Saponjic (Bényei, 22.)

Kisvárda Master Good: Popovic – Jovicic (Cipetic, 87.), Radmanovac, Oláh B., Chlumecky (Medgyes, 92.) – Szőr (Molnár G., 61.), Popoola – Matanovic (Novothny, 87.), Mbock (Jordanov, 61.), Melnik – Bíró B.