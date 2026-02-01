2026. február 1., vasárnap

Előd

Az orosz tekvondósok is újra használhatják nemzeti szimbólumaikat

MH/MTI
 2026. február 1. vasárnap. 14:37
A tekvondósok világszövetsége (World Taekwondo) engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolóknak, hogy ismét használhassák nemzeti szimbólumaikat az olimpiai sportág nemzetközi versenyein.

Az orosz és fehérorosz tekvondósok ismét használhatják nemzeti szimbólumaikat (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Javier Soriano

Az enyhítés valamennyi korosztályra vonatkozik. A szervezet égisze alatt zajló viadaloknak ugyanakkor továbbra sem adhat otthont a két ország. A World Taekwondo 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlására kizárta az orosz és fehérorosz sportolókat a védnökségével rendezett versenyekről.

Egy évvel később a két ország tekvondósainak megengedték, hogy semlegesként indulhassanak, de csak azok, akik nyilvánosan nem támogatták az ukrajnai háborút, és nem álltak kapcsolatban a fegyveres erőkkel vagy a nemzetbiztonsági szervekkel.

Tavaly decemberben a NOB azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, engedélyezzék az ifjúsági korú oroszoknak és fehéroroszoknak, hogy használhassák nemzeti zászlajukat és himnuszukat a versenyeken. Az olimpiai sportágak világszövetségei közül – a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) után – a World Taekwondo a második, amely feloldotta a rajtjogra és a nemzeti szimbólumok használatára vonatkozó korlátozásokat.

