Az orosz tekvondósok is újra használhatják nemzeti szimbólumaikat

A tekvondósok világszövetsége (World Taekwondo) engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolóknak, hogy ismét használhassák nemzeti szimbólumaikat az olimpiai sportág nemzetközi versenyein.

Az enyhítés valamennyi korosztályra vonatkozik. A szervezet égisze alatt zajló viadaloknak ugyanakkor továbbra sem adhat otthont a két ország. A World Taekwondo 2022 márciusában – az ukrajnai háború februári kitörését követően – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlására kizárta az orosz és fehérorosz sportolókat a védnökségével rendezett versenyekről.

Egy évvel később a két ország tekvondósainak megengedték, hogy semlegesként indulhassanak, de csak azok, akik nyilvánosan nem támogatták az ukrajnai háborút, és nem álltak kapcsolatban a fegyveres erőkkel vagy a nemzetbiztonsági szervekkel.

Tavaly decemberben a NOB azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, engedélyezzék az ifjúsági korú oroszoknak és fehéroroszoknak, hogy használhassák nemzeti zászlajukat és himnuszukat a versenyeken. Az olimpiai sportágak világszövetségei közül – a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) után – a World Taekwondo a második, amely feloldotta a rajtjogra és a nemzeti szimbólumok használatára vonatkozó korlátozásokat.