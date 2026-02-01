Az izraeliek elleni győzelemmel elődöntős a magyar válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott a várakozásnak megfelelően fölényesen, 22-6-ra nyert vasárnap az izraeli csapat ellen, ezzel elődöntőbe jutott a funchali Európa-bajnokságon.

Faragó Kamilla (k) a női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában játszott Magyarország - Izrael mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 1-jén.

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok az első szakaszban hétfőn 9-7-re múlták felül az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden 28-3-ra a románokat, csütörtökön pedig 28-4-re a portugálokat. A spanyolok elleni három pontjukat magukkal vitték a középdöntőbe, ahol a címvédő hollandoktól nagy küzdelemben 5-4-re kikaptak szombaton.

Fontos volt, hogy csak egy góllal maradtak alul, mert így hármas körbeverés esetén nem lehetnek harmadikak, s a továbbjutáshoz csupán be kellett gyűjteni a három pontot az izraeliekkel szemben.

A vasárnapi mérkőzés kicsit nehézkesen indult, de végül meglepetés nélkül zajlott le. A magyarok legjobbja Keszthelyi Rita volt, négy góllal. Az, hogy első vagy második helyen lép-e tovább Cseh Sándor szövetségi kapitány válogatottja, az esti – közép-európai idő szerint 21.15-kor kezdődő – spanyol-holland rangadón dől el.

Női Európa-bajnokság, középdöntő, F csoport, 2. forduló: Magyarország–Izrael 22-6 (5-4, 5-1, 7-1, 5-0)