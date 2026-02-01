Sport
Alcaraz először bajnok és hétszeres Grand Slam-győztes
A spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában gyűrte le a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.
A rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb ugyancsak maratoni ütközetben verte a kétszeres címvédő Sinnert pénteken, előzőleg viszont a harmadik fordulóban a cseh Jakub Mensik nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti kétjátszmás előnyről adta fel a mérkőzésüket sérülés miatt.
Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5-4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3-0-lal vágott neki vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovic két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat.
A tizedik csatát a 38. GS-fináléjában szereplő Djokovic kezdte jobban, korát meghazudtoló sebeséggel mozgott a pályán, alig rontott, és két brékkel 38 perc alatt szettelőnybe került. Alcaraz azonban – akinek a nézőtérről szurkolt 22-szeres GS-győztes honfitársa, Rafael Nadal – a folytatásban gyorsan összeszedte magát, 3:1-re elhúzott, majd mivel veterán ellenfele továbbra is sokat hibázott, 1 óra 9 perc elteltével kiegyenlített.
A harmadik játszma előtt Djokovic bement az öltözőbe, mégis egyre inkább fáradni látszott: 2:2-nél elbukta a szerváját, miközben a spanyol nem lassított, 5:3-nál negyedszer is brékelte riválisát, és máris 2-1-re vezetett. A szünetben a szerb ápolási szünetet kért, gyógyszereket kapott, majd hat bréklabda hárításával kezdte a negyedik felvonást. Továbbra is úgy tűnt, hogy Alcaraz van fizikai fölényben, de 4:4-nél neki kellett bréklabdát kivédenie – pontosabban Djokovic kiütött egy könnyű tenyerest –, aztán a spanyol fogadóként lezárta a meccset, amely 3 óra 4 percig tartott.
A szerb klasszis így továbbra is a 24 serleggel visszavonult ausztrál Margaret Courttal együtt tartja holtversenyben a Grand Slam-rekordot, míg a 22 éves Alcaraz lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodott.
Előzőleg a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is kétszer-kétszer nyerte meg. Alcaraz pályafutása 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.
Eredmény, döntő: férfiak: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Novak Djokovic (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Az elmúlt tíz év döntői:
2016: Novak Djokovic (szerb)–Andy Murray (brit) 6:1, 7:5, 7:6 (7-3)
2017: Roger Federer (svájci)–Rafael Nadal (spanyol) 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
2018: Federer–Marin Cilic (horvát) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1
2019: Djokovic–Nadal 6:3, 6:2, 6:3
2020: Djokovic–Dominic Thiem (osztrák) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
2021: Djokovic–Danyiil Medvegyev (orosz) 7:5, 6:2, 6:2
2022: Nadal–Medvegyev 2:6, 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:5
2023: Djokovic–Sztefanosz Cicipasz (görög) 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5)
2024: Jannik Sinner (olasz)–Medvegyev 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
2025: Sinner–Alexander Zverev (német) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3 2026: Alcaraz (spanyol)-Djokovic 2:6, 6:2, 6:3, 7:5