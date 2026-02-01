Alcaraz először bajnok és hétszeres Grand Slam-győztes

A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, mivel a férfi egyes vasárnapi döntőjében négy szettben legyőzte a tízszeres bajnok Novak Djokovicot, aki így nem tudta begyűjteni 25. Grand Slam-trófeáját.

A spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában gyűrte le a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

A rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb ugyancsak maratoni ütközetben verte a kétszeres címvédő Sinnert pénteken, előzőleg viszont a harmadik fordulóban a cseh Jakub Mensik nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti kétjátszmás előnyről adta fel a mérkőzésüket sérülés miatt.

Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5-4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3-0-lal vágott neki vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovic két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat.

A tizedik csatát a 38. GS-fináléjában szereplő Djokovic kezdte jobban, korát meghazudtoló sebeséggel mozgott a pályán, alig rontott, és két brékkel 38 perc alatt szettelőnybe került. Alcaraz azonban – akinek a nézőtérről szurkolt 22-szeres GS-győztes honfitársa, Rafael Nadal – a folytatásban gyorsan összeszedte magát, 3:1-re elhúzott, majd mivel veterán ellenfele továbbra is sokat hibázott, 1 óra 9 perc elteltével kiegyenlített.

A harmadik játszma előtt Djokovic bement az öltözőbe, mégis egyre inkább fáradni látszott: 2:2-nél elbukta a szerváját, miközben a spanyol nem lassított, 5:3-nál negyedszer is brékelte riválisát, és máris 2-1-re vezetett. A szünetben a szerb ápolási szünetet kért, gyógyszereket kapott, majd hat bréklabda hárításával kezdte a negyedik felvonást. Továbbra is úgy tűnt, hogy Alcaraz van fizikai fölényben, de 4:4-nél neki kellett bréklabdát kivédenie – pontosabban Djokovic kiütött egy könnyű tenyerest –, aztán a spanyol fogadóként lezárta a meccset, amely 3 óra 4 percig tartott.

A szerb klasszis így továbbra is a 24 serleggel visszavonult ausztrál Margaret Courttal együtt tartja holtversenyben a Grand Slam-rekordot, míg a 22 éves Alcaraz lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodott.

Előzőleg a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is kétszer-kétszer nyerte meg. Alcaraz pályafutása 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.

Eredmény, döntő: férfiak: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Novak Djokovic (szerb, 4.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5