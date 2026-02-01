2026. február 1., vasárnap

Előd

A 94. percben szerzett góllal nyert a Manchester United

MH/MTI
 2026. február 1. vasárnap. 18:26
A Manchester United házigazdaként 3-2-re nyert a Fulham ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Manchester United hazai pályán győzte le a vendég Fulham csapatát
Fotó: AFP/Paul Ellis

A győztes gólt a szlovén Benjamin Sesko lőtte a 94. percben. Csapata már hét bajnoki óta veretlen, ilyen sorozata legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt.

Premier League, 24. forduló: Aston Villa–Brentford 0-1 (0-1) Manchester United–Fulham 3-2 (1-0), Nottingham Forest–Crystal Palace 1-1 (1-1), szombaton játszották: Liverpool FC–Newcastle United 4-1 (2-1), Chelsea–West Ham United 3-2 (0-2), Wolverhampton Wanderers–Bournemouth 0-2 (0-1), Leeds United–Arsenal 0-4 (0-2), Brighton-Everton 1-1 (0-0).

