2026. január 31., szombat

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Örökre kitilthatják azt, aki verekszik a Madison Square Gardenben

A szervezőknek nem lesz könnyű dolguk a következő napokban

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 14:49
Megosztás

A világ egyik leghíresebb sportcsarnoka, a New York-i Madison Square Garden működtetői kijelentették, egy életre kitilthatják a létesítményből azokat, akik erőszakos jelenetekbe keverednek egy eseményen.

Örökre kitilthatják azt, aki verekszik a Madison Square Gardenben
Shakur Stevenson és Teófimo López szembeszállnak egymással a Madison Square Gardenben 2026. január 30-án
Fotó: Getty Images via AFP/Ishika Samant

Az MSG azt követően adott ki erről egy közleményt, hogy egy profi ökölvívó mérkőzést megelőző mérlegelésen verekedés tört ki a két sportoló családja között.

„Az MSG-ben semmilyen rendezvényen nem toleráljuk az erőszakot, amely magában foglalja a jégkorongot, kosárlabdát, bokszot, vagy koncerteket. Ha bármilyen erőszakos cselekményt követ el, attól függetlenül, hogy az esemény résztvevője vagy látogatója, akkor az eltiltást kap” - olvasható a kommünikében.

A szervezőknek nem lesz könnyű dolguk a következő napokban, hiszen mind a szombati bokszmérkőzés, mind a vasárnapi New York Knicks-Los Angeles Lakers összecsapás telt házas lesz, utóbbin ráadásul jó eséllyel utoljára lép parkettre a legendás arénában LeBron James.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink