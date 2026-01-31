Örökre kitilthatják azt, aki verekszik a Madison Square Gardenben

A világ egyik leghíresebb sportcsarnoka, a New York-i Madison Square Garden működtetői kijelentették, egy életre kitilthatják a létesítményből azokat, akik erőszakos jelenetekbe keverednek egy eseményen.

Az MSG azt követően adott ki erről egy közleményt, hogy egy profi ökölvívó mérkőzést megelőző mérlegelésen verekedés tört ki a két sportoló családja között.

„Az MSG-ben semmilyen rendezvényen nem toleráljuk az erőszakot, amely magában foglalja a jégkorongot, kosárlabdát, bokszot, vagy koncerteket. Ha bármilyen erőszakos cselekményt követ el, attól függetlenül, hogy az esemény résztvevője vagy látogatója, akkor az eltiltást kap” - olvasható a kommünikében.

A szervezőknek nem lesz könnyű dolguk a következő napokban, hiszen mind a szombati bokszmérkőzés, mind a vasárnapi New York Knicks-Los Angeles Lakers összecsapás telt házas lesz, utóbbin ráadásul jó eséllyel utoljára lép parkettre a legendás arénában LeBron James.