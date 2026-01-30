Újabb löketet kap a magyar sport

Az eddiginél is komolyabb központi támogatást kapnak az idei évtől a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) sportágai, ugyanis rájuk is kiterjesztik a Nevelő Edző Programot (NEP), illetve a versenyzők eredményességi jutalmazását is kibővítik – Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár tájékoztatása szerint.

Az államtitkárság vezetője minderről pénteken, az NVESZ kilencedik alkalommal megrendezett gáláján beszélt, külön megemlítve, hogy a nem olimpiai sportágakat összefogó NVESZ központi támogatása a 2021-es évi 376 millió forintos szintről 2026-ra kétmilliárd forintra emelkedett.

Komoly előrelépés lehet a szövetség sportágai számára, hogy részei lesznek a Nevelő Edző Programnak, melynek keretében az állam 76 szakembernek biztosít majd támogatást havi rendszereséggel.

„Reméljük, hogy ez a támogatás ösztönzi a sportszakembereknek a jelenlétét és a megtartását egyaránt” – mondta Schmidt Ádám, aki beszélt arról is, hogy a sportolók eredményességi támogatásának kiterjesztését az NVESZ-szel történt egyeztetések eredményezték. „A Nemzeti Versenysport Szövetséget is bevontuk a döntéshozatali mechanizmusokba, és ennek lett az eredménye az, hogy amíg 2025. december 31-ig az önök sportvilágához tartozó sportolók csak a Világjátékok 1-8. helyezése után kaptak állami jutalmat, 2026. január elsejétől az Európa- és világbajnokságon dobogós helyezést szerző sportolók szintén állami jutalomban részesülnek.”

A politikus méltatta a tavalyi csengtui Világjátékokon szerepelt magyar küldöttség teljesítményét, hangsúlyozva, hogy 24 éremmel, közte 11 arannyal zárt a csapat, amivel az éremtáblázat hetedik helyen végzett.

Schmidt Ádám beszéde végén kitért arra is, hogy néhány héten belül választásokat rendeznek Magyarországon, amin szerinte az is eldől majd, hogy a magyar sport azon a fejlődő pályán marad-e a jövőben is, amelyen az elmúlt 16 évben volt.

„Remélem és őszintén bízom benne, hogy önök is azt gondolják, hogy a magyar sport egy fejlődő pályán van az elmúlt 16 esztendőben, esetleg annak ellenére, hogy biztos sok mindenben mást gondolunk a világról itt a teremben. Egy dologban viszont bizonyos vagyok, hogy mindannyiunknak szívügye a magyar sport és ebből adódóan a magyar sport fejlődési pályán tartása is. Én semmi mást nem kérek önöktől, csak azt, hogyha ez így van, akkor ennek megfelelően járjanak el a következő néhány hétben, meg áprilisnak azon az ominózus napján.”

Mészáros János, az NVESZ elnöke hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a 76 szakember bekerült a NEP-be.

A gálán José Perurena, a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (IWGA) elnöke is jelen volt, és beszédében gratulált ahhoz, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely három taggal képviselteti magát az IWGA Sportolói Bizottságában Busa Andrea kick-boxos, Senánszky Petra uszonyos úszó és Tadissi Martial karatés révén.

A gálán átadták a szakszövetségek Év Sportolója díjait is. Elismerést vehetett át többek között a Világjátékok győztesei közül Busa Andrea kick-boxos, Senánszky Petra és Kiss Nándor uszonyos úszó, Szolnoki Olivér biliárdos, Tőrös Tamara ju-jitsu versenyző és az aerodance csapat.

A sportvezetők munkáját elismerő Leyrer Richárd-díjat idén Fábián Lajos Károly, a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség elnöke kapta.