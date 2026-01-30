2026. január 30., péntek

Előd

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Sport

Szoboszlai Dominik újra a csúcson: megvan az ötödik Aranylabda

A Liverpool középpályása 2025-ben is a legjobb magyar lett, miközben a hazai NB I legjobbjai is a válogatottból kerültek ki

MH
 2026. január 30. péntek. 21:46
Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.

Szoboszlai Dominik újra a csúcson: megvan az ötödik Aranylabda
Szoboszlai Dominik
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.

A 25 éves futballista a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort.

A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

A legjobb NB I-es játékosok

Az első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett:

  1. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

  2. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

  3. Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

A kapusok versengése

Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edző

Az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázs nyert, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik.

Legjobb sportvezető

Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője kapta a díjat.

A legjobb női játékos

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót:

  1. Csiszár Henrietta (Internazionalé)

  2. Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)

A Magyar Aranylabda története

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

A 2025-ös díjazottak:

Magyar Aranylabda-díj:

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)

  2. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

  3. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb NB I-es játékos:

  1. Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

  2. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

  3. Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Legjobb magyar kapus:

  1. Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

  2. Gulácsi Péter (RB Leipzig)

  3. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Év felfedezettje:

  1. Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

  2. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool)

  3. Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb NB I-es edző:

  1. Borbély Balázs (ETO FC)

  2. Bognár György (Paksi FC)

  3. Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb magyar sportvezető:

  1. Haraszti Zsolt (Paksi FC)

  2. Révész Attila (Kisvárda Master Good)

  3. Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

Legjobb női játékos:

  1. Csiszár Henrietta (Internazionale)

  2. Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)

  3. Pusztai Sára (Leuven)

A Magyar Aranylabda győztesei:

1998: Király Gábor (Hertha BSC)
1999: Király Gábor (Hertha BSC)
2000: Király Gábor (Hertha BSC)
2001: Király Gábor (Hertha BSC)
2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)
2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)
2004: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)
2007: Hajnal Tamás (Karlsruhe)
2008: Hajnal Tamás (Borussia Dortmund)
2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)
2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)
2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)
2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)
2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)
2016: Nagy Ádám (Bologna)
2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)
2018: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2019: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2020: Szoboszlai Dominik (Salzburg)
2021: Schäfer András (DAC)
2022: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
2023: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig/Liverpool)
2024: Szoboszlai Dominik (Liverpool)
2025: Szoboszlai Dominik (Liverpool)

