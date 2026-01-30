Szoboszlai Dominik újra a csúcson: megvan az ötödik Aranylabda

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.

A 25 éves futballista a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort.

A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

A legjobb NB I-es játékosok

Az első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett:

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tóth Alex (Ferencvárosi TC) Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

A kapusok versengése

Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edző

Az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázs nyert, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik.

Legjobb sportvezető

Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője kapta a díjat.

A legjobb női játékos

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót:

Csiszár Henrietta (Internazionalé) Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)

A Magyar Aranylabda története

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

A 2025-ös díjazottak:

Magyar Aranylabda-díj:

Szoboszlai Dominik (Liverpool) Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Legjobb NB I-es játékos:

Legjobb magyar kapus:

Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Gulácsi Péter (RB Leipzig) Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Év felfedezettje:

Tóth Alex (Ferencvárosi TC) Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool) Szűcs Tamás (Debreceni VSC)

Legjobb NB I-es edző:

Borbély Balázs (ETO FC) Bognár György (Paksi FC) Robbie Keane (Ferencvárosi TC)

Legjobb magyar sportvezető:

Haraszti Zsolt (Paksi FC) Révész Attila (Kisvárda Master Good) Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)

Legjobb női játékos:

Csiszár Henrietta (Internazionale) Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United) Pusztai Sára (Leuven)

A Magyar Aranylabda győztesei:

1998: Király Gábor (Hertha BSC)

1999: Király Gábor (Hertha BSC)

2000: Király Gábor (Hertha BSC)

2001: Király Gábor (Hertha BSC)

2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)

2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)

2004: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)

2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)

2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)

2007: Hajnal Tamás (Karlsruhe)

2008: Hajnal Tamás (Borussia Dortmund)

2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)

2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)

2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)

2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)

2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)

2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)

2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)

2016: Nagy Ádám (Bologna)

2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)

2018: Gulácsi Péter (RB Leipzig)

2019: Gulácsi Péter (RB Leipzig)

2020: Szoboszlai Dominik (Salzburg)

2021: Schäfer András (DAC)

2022: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

2023: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig/Liverpool)

2024: Szoboszlai Dominik (Liverpool)

2025: Szoboszlai Dominik (Liverpool)