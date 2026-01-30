Sport
Szoboszlai Dominik újra a csúcson: megvan az ötödik Aranylabda
A Liverpool középpályása 2025-ben is a legjobb magyar lett, miközben a hazai NB I legjobbjai is a válogatottból kerültek ki
Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.
A 25 éves futballista a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt.
A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort.
A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.
A legjobb NB I-es játékosok
Az első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett:
-
Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
-
Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
-
Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
A kapusok versengése
Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.
A legjobb NB I-es edző
Az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázs nyert, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik.
Legjobb sportvezető
Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője kapta a díjat.
A legjobb női játékos
A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót:
-
Csiszár Henrietta (Internazionalé)
-
Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)
A Magyar Aranylabda története
A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.
A 2025-ös díjazottak:
Magyar Aranylabda-díj:
-
Szoboszlai Dominik (Liverpool)
-
Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
-
Gulácsi Péter (RB Leipzig)
Legjobb NB I-es játékos:
-
Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
-
Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
-
Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)
Legjobb magyar kapus:
-
Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
-
Gulácsi Péter (RB Leipzig)
-
Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)
Év felfedezettje:
-
Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
-
Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC/Liverpool)
-
Szűcs Tamás (Debreceni VSC)
Legjobb NB I-es edző:
-
Borbély Balázs (ETO FC)
-
Bognár György (Paksi FC)
-
Robbie Keane (Ferencvárosi TC)
Legjobb magyar sportvezető:
-
Haraszti Zsolt (Paksi FC)
-
Révész Attila (Kisvárda Master Good)
-
Hajnal Tamás (Ferencvárosi TC)
Legjobb női játékos:
-
Csiszár Henrietta (Internazionale)
-
Csiki Anna (Tottenham Hotspur/West Ham United)
-
Pusztai Sára (Leuven)
A Magyar Aranylabda győztesei:
1998: Király Gábor (Hertha BSC)
1999: Király Gábor (Hertha BSC)
2000: Király Gábor (Hertha BSC)
2001: Király Gábor (Hertha BSC)
2002: Lisztes Krisztián (Werder Bremen)
2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)
2004: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)
2007: Hajnal Tamás (Karlsruhe)
2008: Hajnal Tamás (Borussia Dortmund)
2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)
2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)
2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)
2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)
2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)
2016: Nagy Ádám (Bologna)
2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)
2018: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2019: Gulácsi Péter (RB Leipzig)
2020: Szoboszlai Dominik (Salzburg)
2021: Schäfer András (DAC)
2022: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
2023: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig/Liverpool)
2024: Szoboszlai Dominik (Liverpool)
2025: Szoboszlai Dominik (Liverpool)